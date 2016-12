Look: i sì e i no per il primo appuntamento

- Valorizzare i punti forti - se avete delle belle gambe, è un peccato nasconderle sotto un pantalone, così come se avete un bel decolleté è assurdo indossare un lupetto. Sono però da evitare sempre e comunque le gonne troppo corte e le scollature troppo audaci: evitate di dare un'impressione aggressiva e “leggera”.



- Tacchi - sì, ma solo se siete abituate: è già sufficiente l'imbarazzo del primo appuntamento e della poca confidenza. Se non siete super testate evitate di indossare trampoli da 14 centimetri che vi faranno camminare aggrappata a lui o, peggio, prendere una storta.



- Trucco naturale - è vero che il trucco valorizza e ci rende sicure, ma a nessun uomo, garantito, piace una donna che sembra una maschera di cera di un tono innaturale. Non sono nemmeno amanti del rossetto, per inciso, nel caso dovesse scattare un bacio.



Rispettare sempre il proprio stile – è la cosa più importante: mai cercare di essere quel che non si è. Se vi sentite a vostro agio con un classico elegante, optate per un tubino semplice e un tacco. Se amate questo genere ma la location non è esattamente da abito, potete scegliere un jeans elegante e una camicia.



I vestiti - sono per tutte quelle ragazze che si sentono super sicure: dall'easy chic, morbido accompagnato da un tacco, al super sexy total black. Se vi sentite particolarmente sexy potete prendere spunto da Belen Rodriguez, che al primo appuntamento con Stefano de Martino non si è certo risparmiata e ha sfoggiato un inguinalissimo abito in pizzo rosso.



Volete avere un'aria più romantica? - scegliete i colori tenui e i tessuti morbidi.



Siete super fashion e non volete nasconderlo? - Via di estro e colori! Però state attente, perché non tutti gli uomini apprezzano e comprendono la moda!



