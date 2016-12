Il look ideale per un pic nic all'aria aperta

07:00 - E’ questo il periodo giusto, polline permettendo, per approfittare delle belle giornate durante il week end o perché no durante la pausa pranzo per chi lavora vicino ad un bel parco, per fare un pic nic all’aria aperta. Che sia romantico con il vostro lui, con le amiche, o con i vostri bimbi, non tralasciate mai l’aspetto “vestiario” per la vostra gita al parco.

Abbiamo spiato i look delle vip dalle quali ci piace prendere ispirazione: Sandra Bullock è in pieno stile country con sneakers, shorts di jeans, una camicia/tunica morbida e un cappello di paglia per ripararla dal sole mentre gioca con il suo bimbo.



Anche Melissa Satta ama la natura e l’aria aperta e il suo look è easy ma super cool: ripped jeans, camicia a quadri, stivaletti e immancabile il cappello Borsalino.



La bellissima Belen Rodriguez invece non perde occasione per essere super sexy: anche al parco con Santiago indossa un abito in pizzo cortissimo e un biker per dare un tocco rock al mix, a riprova del fatto che non è necessario sacrificare la femminilità quando si è lontane dalla city.



Un’altra bellissima del panorama italiano è Claudia Galanti, che spesso vediamo fotografata con i bimbi. Per un pic-nic sull’erba lei sceglie un jeans skinny lavaggio chiaro abbinato ad una t-shirt basic, maxi occhiale da sole, vero trend della stagione, e dettagli animalier per dare un tocco grintoso.



Ricordate sempre: come in tutte le cose l’ideale è la via di mezzo, senza esagerare. I tacchi sono banditi in queste occasioni. Se non amate le sneakers, optate per un biker o uno stivaletto. Cercate sempre di bilanciare il look: se siete super basic, un dettaglio “aggressivo” ci sta. Gli accessori, come sempre, la fanno da padrone: immancabili occhiali da sole e cappello.



