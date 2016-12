I vestiti di lei che a lui piacciono (o che odia)

Prima di tutto bisogna vestirsi per piacere a se stesse, ma siamo davvero sicure che non ci importi nulla di quello che pensano gli uomini dei capi del nostro guardaroba? Tutte sappiamo che non è vero, anzi spesso ci mettiamo “in tiro” proprio per impressionare “lui”. E' vero anche che la moda che è sempre più "menefreghista" nei confronti degli uomini: se così non fosse non sarebbe così trendy lo stile androgino. Noi però abbiamo voluto indagare presso un gruppo di uomini sui capi che amano e che odiano del nostro guardaroba . Per fare questa indagine nessun uomo è stato maltrattato, promesso!

CALZATURE- Tra gli oggetti più amati dai maschietti spiccano i tacchi a spillo, che slanciano la figura della donna e la rendono sensuale. Gli uomini interpellati tengono a precisare che meglio se le scarpe sono a punta e il tacco 13, senza plateau. Attenzione però: a sorpresa gli uomini amano anche vederci in sneakers: questo stile sportivo ma anche, ultimamente, di moda, non dispiace affatto. Sguardi di orrore invece per ballerine e mocassini: se per noi sono la comodità assoluta, per loro sono un vero e proprio repellente. Non abbiamo voluto indagare in che termini, ma crediamo sia facile per tutte comprendere.



ABBIGLIAMENTO – Sono amatissimi gli skinny jeans, che mettono in risalto le forme, ben visti anche addosso alle donne non filiformi (tanto abbiamo capito che un po' di carne piace sempre) Bocciati senza appello invece i pantaloni morbidi con cavallo basso, che tagliano la figura e la rendono goffa, oltre a non mettere in risalto alcuna forma.

Il tubino nero sembra essere un classico amato da noi ma soprattutto da loro: la spiegazione è che conferisce un senso di eleganza e castità, pur restando un abito sensuale. Siamo rimaste sorprese quando, alla domanda: “Che ne dite delle scollature?”, gli uomini hanno risposto: la scollatura sulla schiena ci fa impazzire. Buono a sapersi per tutte quelle che non dispongono di un generoso decolletè.



ALTRI BOCCIATI - Non ci ha stupito invece sentire che i signori maschietti non amano vederci avvolte nella pelliccia: risulta per loro fastidiosa al tatto e poco sexy. Noi continuiamo comunque a domandarci il perché. Più facile invece riuscite a capire come mai i nostri lui non amino gli orecchini a cerchio e i grandi pendenti: si frappongono tra noi e loro quando vogliono dirci qualcosa all'orecchio, è ovvio!



Nonostante qualche piccola delucidazione, il gusto maschile spesso continua a rimanere per noi un mistero, quindi non resta che vestirci un po' come ci pare