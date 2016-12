I look per le vacanze di settembre: stile Corsica o Taormina?

Tra le nostre preferite c'è la Corsica, dove il clima resta mite ancora per tutto il mese di settembre e se si è fortunati anche per quello di ottobre. Le spiagge si svuotano ed è possibile godersi il mare, più pulito che mai, le cittadine e le spiagge di solito affollate. Il sole splende ancora, quindi optate per look leggeri ma chic, come caftani chiari, sandali gioiello piatti e una bella borsa da mare, non troppo sportiva, dove mettere tutto quello che vi serve per una giornata di relax in spiaggia.



Anche la Sardegna, per la sua vicinanza alla Corsica, si presta perfettamente ad una vacanza a settembre. Il paesaggio è selvaggio più che mai e le sue acque cristalline. Quando tutti i turisti se ne sono andati e voi arrivate, diventa una vacanza magica. Ricordatevi però che ci sono tante cose da fare in Sardegna, come un bel giro nella piazzetta di Porto Cervo o una serata in discoteca tra il Sottovento e il Billionaire. non dimenticate, oltre al costume da bagno, di mettere in valigia un tacco prezioso ed un look adatto ai club della Costa Smeralda.



La Isla, Formentera, il paradiso della Spagna, posizionata al largo delle acque della più grande Ibiza, è il luogo ideale per rilassarsi quando la movida si spegne lentamente. Tra mare a perdita d'occhio e spiagge totalmente selvagge, potrete trascorrere giornate in paradiso. Anche qui il clima resta caldo fino almeno ad ottobre e potrete godervi tramonti mozzafiato. Scegliete abitini leggeri, dal sapore vagamente hippie, da abbinare ad accessori in rafia e gioielli etnici, sarete semplicemente perfette.



Sempre per restare nella nostra bellissima Italia, la Puglia è da qualche anno sempre di più la meta dei giovani ma non solo. Affollatissima in agosto, se non volete rinunciare a lei, sceglietela in settembre per godere al meglio tutto quello che ha da offrire la terra dei trulli. Anzi, se riuscite, scegliete di pernottare proprio in un trullo, per un'esperienza indimenticabile. I look del sud ci rimandano ai pizzi e al romanticismo, quindi scegliete abiti in macramè e pizzi per una vacanza da flashback temporale.



Anche la assolata Sicilia resta una delle mete preferite dagli italiani che vogliono passare le ferie in patria. Vi consigliamo di visitare la bella Taormina, con il suo mare e i suoi colori e le vie piene di storia da scoprire. Portate con voi abiti colorati che ricordino i fiori e i sorrisi delle persone che incontrerete. Vi entrerà nel cuore.



Per il vostro shopping, visitate la selezione di proposte di privategriffe.com, il portale di acquisti online second hand first choice, con il migliore usato controllato e garantito.