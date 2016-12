27 aprile 2015 Cosa indosserebbero oggi le ragazze di Sex & the city I look ispirati alla serie cult, per chi desidera immedesimarsi nelle sue scatenate protagoniste Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Sono le ragazze più invidiate dell’isola di Manhattan, le quattro amiche tutto pepe protagoniste della serie più amata dalle donne di tutto il mondo: Sex & the city. La serie è stata trasmessa dal 1998 al 2004 e nonostante gli anni passati a noi continua a piacere da morire, tanto che sono stati prodotti anche due film per il grande schermo nel 2008 e 2010. Nonostante le due produzioni cinematografiche, tutte noi restiamo legate a questo telefilm. Ma come sarebbero le ragazze se venisse girato oggi? Le abbiamo viste attraversare le tendenze durante gli anni della serie, dagli eccessi degli anni ’90 ai primi 2000 le protagoniste sono cambiate, ma ognuna ha mantenuto uno stile ben preciso.

Carrie è la protagonista principale, scrittrice per la rubrica Sex and the city, dove parla di uomini, sesso e relazioni sentimentali. Bionda riccioluta, amante della moda, in particolare delle scarpe, i suoi look sono sempre tutto fuorché banali. Spesso ai piedi Manolo Blahnik o Jimmy Choo e al braccio Chanel, ce la siamo immaginate con un look di Dior da non passare inosservato.



Miranda è la donna in carriera, cinico avvocato di successo. é la migliore amica di Carrie ed è una donna concreta e tenace. Spesso in bilico tra il look da donna impegnata, quello da casalinga e mamma e i tentativi di stare al passo delle amiche più fashion, spesso si lascia andare a stravaganze e anche cadute di stile. Abbiamo però voluto omaggiare il suo personaggio di donna tutta d’un pezzo con un look Vivienne Westwood, una linea sottile tra la tradizione e stranezza.



Charlotte è una gallerista e la più tradizionalista tra le quattro, raffinata e perfezionista, per lei niente di meno di Chanel, con un tocco romantico proprio come è lei, sempre alla ricerca del principe azzurro e della relazione perfetta.



Samantha è la meno giovane delle amiche, ma assolutamente la più piccante e provocante. Seduttrice e libertina, il suo carattere libero spesso si riflette nelle scelte di moda, dove azzarda con abiti provocanti anche un po’ too much per la sua età. Per lei abbiamo pensato alla griffe più colorata ed irriverente della storia della moda, Versace.



