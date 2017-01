Cool and easy: comode ma carine

Fa freddo , tantissimo freddo. Se non sei alle Maldive al caldo, diciamo che uscire dal letto la mattina è già fin troppo impegnativo. Immaginiamoci quanto impegno richiede vestirsi ed uscire di casa restando comunque carine, per non dire socialmente accettabili. La tentazione sarebbe quella di avvolgersi dentro il piumone ed uscire così, ma pare che in ufficio il capo non la prenda bene. Se anche tu (come tutte noi) la mattina hai vuoto cosmico se si parla di idee di look , ecco alcuni suggerimenti per restare calda, comoda e cool!

Calde e comode: la moda per il grande freddo 1 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo 2 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo 3 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo 4 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo 5 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo 6 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo 7 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo 8 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo 9 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo 10 di 10 Private Griffe Private Griffe Calde e comode: la moda per il grande freddo leggi dopo slideshow ingrandisci

Migliori amici assoluti, da non sottovalutare mai per niente al mondo, sono i leggings: in pelle o in tessuto, basta che tengano caldo, da portare con un maxi pull. Il trauma del passaggio dal pigiama all’abbigliamento per uscire sarà meno doloroso con loro. E comunque hanno sempre il loro perché e quel tocco sexy. Se volete dare un tocco “giocoso” ma non intendete rinunciare a stare belle calde, abbinate ai leggings una felpa simpatica. Come fare per non avere l’aspetto di chi è appena uscito dalla palestra? Il tocco di classe: la pelliccia! Copre tutto il vostro look e in ogni caso…chi può avere da ridire se indossate un visone?



Il maxi-coat si abbina con delle sneakers comode, che non fanno gelare i vostri piedi. Sotto il cappotto maxi potrebbe esserci qualsiasi cosa: who knows!



Non potete resistere alla tentazione di infilarvi la tuta più comoda che avete? Nessun problema! Rendetela cool con una it-bag. L’occhio cadrà su di lei e non sulla tuta, sicuramente! E poi, sono tornati di moda gli anni ’90! Vi ricordate le Spice Girls? Sono state loro a farci comprare tutte quelle tute Adidas. Vogliamo o no usarle? Sono super cool su tutti i social!



La cosa più calda che potete acquistare? Un paio di stivali UGG. La pelliccia di montone di cui sono fatti mantiene la temperatura all’intero allineata con la vostra temperatura corporea. Vi assicuro che non servono nemmeno le calze…anche sulla neve!



Per la sera? Jeans neri, un bel maglione pesante (io sotto metto strati e strati di maglie) e stivaletti chiusi (sì, con le calze più pesanti che avete), meglio se di camoscio (che tiene più caldo rispetto alla pelle).



Da provare anche il look a colori tenuti: pantaloni coulottes o morbidi e maglione di cashemere, da abbinare a scarpe da tennis. Classico, chic e comodo.



Acquista il tuo look comfy&cool su www.privategriffe.com