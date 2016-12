Cappotti: a ciascuna il suo modello

Alzi la mano chi non ama indossare un bel cappotto caldo in inverno. Piace a tutte vero? Però attenzione: scegliere il cappotto giusto non è cosa semplice. Per non sbagliare innanzitutto occorre partire dal vostro aspetto fisico e dall' altezza : se avete un fisico slanciato, potete anche osare con un bel cappotto extra-long, magari fantasia, che è il vero must di quest'anno. Se invece non arrivate al metro e settanta, lasciate a malincuore perdere la moda: è il caso di rassegnarsi e puntare su cappotti al ginocchio o poco più lunghi, meglio se avvitati, per slanciare la vostra figura.

A meno che non dobbiate affrontare il diluvio universale con un cappotto impermeabile, quest'anno è assolutamente vietato il cappuccio. Allo stesso modo non sembrano essere di tendenza bottoni, zip e alamari: puntate semmai su chiusure nascoste o cappotti con cinta effetto “accappatoio”.



A proposito di cintura, che il cappotto sia normale o maxi, è perfetto sia per le signore alte che per quelle un po' più bassine. Unica accortezza: per le donne formose la cinta è bandita. In questo caso meglio puntare su un modello scivolato, che si appoggi con eleganza alle vostre curve.



Se siete indecise sulla fantasia, questo è l'anno dei quadri e degli scacchi, dovete però essere il “tipo” giusto. Se siete un po' più “basic”, andate sul grigio e nero. Se siete delle fashion victim, anche il rosa è il colore di cappotto must have, ma solo se il fisico slanciato ( o i tacchi) ve lo permettono.



Bene per tutte anche i cappotti senza chiusure o con volumi ampi sulle maniche, che danno un effetto leggero e sbarazzino. Se volete un cappotto “piumino”, sceglietelo trapuntato solo se è abbastanza corto, per non rischiare di sembrare un insaccato. Anche per il cappotto di pelliccia fate attenzione all'altezza: o ci ha pensato madre natura, oppure optate per i tacchi. La pelliccia, si sa, ingoffa tutti.



Scegliete il vostro cappotto ideale su www.privategriffe.com