Borse, borse borse! Scegli le più cool per la tua estate

Non esiste donna sulla faccia della terra che non sia ossessionata dalle borse . Gli uomini si chiedono continuamente perché ce ne servano così tante quando ne basterebbe una; per loro sono tutte esattamente identiche e con la stessa funzione. Ma per noi no. Per noi ogni occasione è una borsa, ogni borsa è una storia e una necessità. Tutto bene fino a che restiamo in città e possiamo attingere ogni giorno dal nostro guardaroba. Ma se dobbiamo partire per le vacanze? Quali borse dobbiamo portare? Come fare a scegliere? Per evitare la crisi di nervi prima della partenza, ecco tutto quello che dovete assolutamente far entrare nel vostro bagaglio !

LA SHOPPER: necessaria come l'aria, grande da contenere tutto e anche di più, potete sfruttarla come bagaglio a mano in aereo e come borsa per la spiaggia ma non solo; le shopper sono studiate per non pesare sulla spalla dove vengono portate, risultano però anche adatte a giornate in giro per la città in vista ai monumenti del posto.



LA BORSA GIPSY: necessaria per i nostri look più wild, meglio se con le frange, magari in camoscio, di una misura media è adatta per il giorno e per la sera.



LA POCHETTE GIOIELLO: dovete essere preparate ad ogni occasione, anche fosse solo una notte di glamour estremo, la pochette gioiello o minaudiere che dir si voglia, occupa poco spazio ma farà una grande scena tra le vostre mani.



LA BORSA FLAP DAY&NIGHT: il non plus ultra è la classica 2.55 Chanel, che sta bene su tutto, giorno e notte, anche abbinata alla tuta per andare al supermercato. Ma anche di un altro brand, questo modello è il jolly che dovete avere con voi per qualsiasi occasione e qualsiasi look.



LO ZAINETTO: trend incontrastato partito dalle passerelle e passato rapidamente tramite le blogger sul web, lo zainetto è perfetto per le gite ma anche per la spiaggia, per una serata ad un festival di musica come il Tomorrowland, dove scatenarsi a ballare e non avere l'impiccio di una borsa a mano senza rinunciare ad essere super cool.



