Accessori cool: i tormentoni di primavera

In questi giorni sono in corso le sfilate di Parigi e sono appena terminate quelle di Milano. La città della Madonnina è famosa per lo stile e per i nuovi trend lanciati dalla nuova generazione di designer. Osservando gli show e i fashionisti per le strade ci siamo resi conto che esistono cinque oggetti, tra capi e accessori, che ossessionano la moda e che sono diventati ormai di culto, collezione dopo collezione.

1) L'ultima cover di MOSCHINO: tutto è iniziato con l'orsacchiotto Gennarino, per passare al coniglio, l'oca e la rana. Ma la cover è diventata davvero culto con la collezione ispirata al fast food McDonald's (era a forma di pacchetto di patatine) e da allora sembra davvero che ad ogni stagione non si possa fare a meno di lei nella nuova versione: si sono susseguiti lo spruzzino per i vetri e il pacchetto di sigarette.



2) La maxi-pochette STATEMENT: sono tutte quelle pochettone che vediamo sotto braccio alle fashion victim e che trasmettono un segnale forte. Prima è stata quella di Givenchy, con il disegno di un Rottweiler arrabbiatissimo, poi le pochette di Sophia Webster con i fumetti e ora quelle di Anya Hindmarch, che richiamano il carosello anni '50.



3) Le sneakers trend: il mondo della moda ha ricominciato ad indossare le sneakers attraverso la scarpa “compromesso” di Isabel Marant, che manteneva la comodità delle tennis senza rinunciare all'altezza del tacco. Poi è arrivato Giuseppe Zanotti, con le sue sneakers rinforzate in metallo, dotate di accessori laterali. Adesso la moda ha abbandonato le complicazioni e i fronzoli e ha optato per le sneakers più classiche come le Stan Smith di Adidas.



4) Il maxi-coat: siamo passati dal maxi-coat semplice, senza azzardare troppo con i colori, per passare poi le tonalità più sgargianti. Ma non contenti, i fashionisti hanno deciso che il cappotto poteva essere sia maxi che multicolor. Tanto sempre cappotto è!



5) La it-bag: è l'oggetto più amato e ricercato e cambia con il trascorrere delle stagioni, ma sta di fatto che nessuno mai si è presentato ad una sfilata senza sfoggiare la borsa del momento. Sembrava che l'intramontabile fosse la 2.55 di Chanel, finché non è successo qualcosa e tutti si sono presentati con lo zainetto in spalla, meglio se di Givenchy. Al momento le vere star sono le nuove borse Fendi, super colorate e con occhi e bocche disegnate, nonché con un piccolo pon pon o un pupazzetto di Karl Lagerfeld attaccati come ciondolo.



Per il tuo shopping tra capi e accessori ossessione, visita privategriffe.com