Oroscopo: un superpotere per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Non pensi assolutamente di aver bisogno di qualche superpotere per il semplice fatto che ti senti già abbastanza forte e potente. Se proprio devi sceglierne uno, sicuramente la tua scelta ricade sulla Super Forza, simile a quella dell’incredibile Hulk. Ti piace l’idea di essere fisicamente più forte di tutti i tuoi rivali, che in ogni caso non ti intimidirebbero. Ti piace anche l’idea di non conoscere stanchezza e di poter difendere tutte le persone che si trovano in difficoltà, come un vero eroe.



TORO - Per te che non riesci a rinunciare ai piaceri della vita e che sei perennemente in lotta con la tua forma fisica, il superpotere più utile può sicuramente essere quello di Mangiare senza ingrassare. Non c’è cosa più triste della dieta e finalmente potresti concederti ogni sfizio senza avere rimorso e senza doverti sforzare di fare un po’ di attività fisica. A te piace la vita comoda, ti piace fare sesso e ti piace mangiare con gusto piatti saporiti e sostanziosi. Un superpotere ti rende invincibile!



GEMELLI - Tu sei una persona curiosa e vivace. Sei sempre alla ricerca di nuovi mezzi di comunicazione e, se potessi scegliere un superpotere, sceglieresti sicuramente la Telepatia: il potere di comunicare con la forza del pensiero. A dir la verità, probabilmente hai provato a metterla in pratica per gioco coi tuoi amici sin dalla più tenera età. L’unico problema potrebbe essere che i tuoi pensieri sono talmente tanti che una persona “normale” potrebbe far fatica ad ascoltarli e interpretarli tutti insieme.



CANCRO - Per una persona nostalgica e malinconica come te il superpotere più desiderato può sicuramente essere quello di Viaggiare nel tempo. Saresti veramente felice di poter rivivere alcuni momenti della tua infanzia e ti piacerebbe ancora di più vivere un momento storico importante, che hai studiato soltanto nei libri di scuola. Anche viaggiare nel futuro potrebbe essere interessante per mettere alla prova le tue infallibili doti premonitrici e sensitive (perché tu i superpoteri li hai davvero!).



LEONE - Lo sanno tutti quanto tu non sappia fare a meno di ricevere complimenti o adulazioni da chiunque ti stia attorno. Quando si parla di sentimenti poi dai il meglio di te e ti butti anima e corpo nella tua vita amorosa, con passione e intensità. Se il tuo amore non viene corrisposto però sono guai, perciò il superpotere che ti occorre è quello di Far Innamorare gli altri di te. È un potere rischioso, ma tu sai assumertene le responsabilità. Come diceva Miguel de Cervantes “non c’è amore sprecato”!



VERGINE - Sei una persona molto brillante e intelligente: sai benissimo che i tuoi pensieri sono molto più potenti di quello che può sembrare. Tra tutti i superpoteri che esistono, indubbiamente tu sceglieresti la Telecinesi: il potere di muovere gli oggetti con la forza pensiero. Pensa a quanto sarebbe bello riordinare la scrivania o fare le pulizie di casa facendo muovere gli oggetti col semplice pensiero. Potresti così evitare di innervosirti ogni qualvolta gli altri lasciassero qualcosa fuori posto.



BILANCIA - La tua bellezza è il dono più prezioso di cui pensi di essere in possesso. Non riesci a fare a meno di specchiarti e curare il tuo corpo: hai un senso estetico ipersviluppato. Vedere le prime rughe sul tuo viso potrebbe essere un vero trauma ed è per questo che il superpotere che vorresti è quello di Non invecchiare. Pensa a quanto sarebbe bello avere sempre un corpo sodo e tonico. Il rischio sarebbe quello di non invecchiare nemmeno con la mente, rinunciando alla saggezza dell’età adulta.



SCORPIONE - Sei una persona molto diffidente e riservata. Non vuoi che nessuno sappia cosa ti passa per la mente ma, allo stesso tempo, desideri sapere tutto quello che pensano gli altri. Il superpotere che desideri più di ogni altra cosa è quinti la Lettura della mente. Questo ti permetterebbe di avere il controllo su qualsiasi situazione e poter elaborare strategie per riuscire a mettere ko i tuoi avversari e giocare con le loro paure. Se qualcuno sapesse leggere la tua mente invece, potresti impazzire.



SAGITTARIO - C’è una cosa a cui non sapresti mai rinunciare nella tua vita: viaggiare! Per te è vitale visitare frequentemente luoghi diversi, entrare in contatto con nuove culture e nuove tradizioni che ti fanno osservare la vita con una nuova prospettiva. Il tuo superpotere è il Teletrasporto perché ti darebbe la possibilità di visitare nella stessa giornata località che si trovano in diverse parti del mondo. E così, se al mare dei Caraibi dovesse fare troppo caldo, potresti fare subito un salto in Antartide!



CAPRICORNO - Saturno, Signore del tempo, ti guida fin dalla tua tenera infanzia. A te piace sempre mantenere il controllo delle situazioni che vivi e vai nel panico se qualcuno scombussola i tuoi piani. Hai bisogno di un superpotere che ti permetta di gestire gli imprevisti senza difficoltà. Il superpotere più indicato per te è quello di Fermare il tempo. Avresti così la possibilità di riorganizzare la tua vita e di prepararti con calma al cambiamento che incombe. Saresti capace anche di fermare un’emozione?



ACQUARIO - Tu non ami i limiti e le restrizioni. Per te è fondamentale essere liberi ed è per questo che il superpotere che si addice di più al tuo Segno è quello di Passare attraverso i muri e gli oggetti. Potresti così visitare tutte quelle stanze proibite quando vai a visitare un luogo pubblico o le case di amici e parenti. Un altro vantaggio sarebbe anche visitare i tuoi musei preferiti negli orari di chiusura e saltare le file ogni qualvolta partecipi ad un evento culturale o musicale che ti appassiona.



PESCI - Sei una persona molto sensibile e spesso ti capita di sentirti ferita dagli altri. Per superare il disagio che provi in alcune situazioni, ti piacerebbe avere in dono il superpotere dell’Invisibilità. Questo superpotere ti permetterebbe di agire segretamente, senza temere il giudizio di chi ti sta intorno. E allo stesso tempo potresti ascoltare cosa dicono di te gli altri in tua assenza, superando quelle paranoie che ogni tanto ti fanno disperdere tempo ed energia. Scopriresti cose molto interessanti!