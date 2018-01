Oroscopo: ottimisti e pessimisti dello Zodiaco

ARIETE - OTTIMISTI COMBATTIVI – Qualsiasi cosa vi capiti nella vita, vi si vede sempre passeggiare a testa alta con una buona espressione stampata sul viso. Voi credete in voi stessi e nelle vostre capacità, sapete che combattendo per i vostri obiettivi prima o poi li raggiungerete. E anche in caso di sconfitta, siete pronti a rialzarvi e a combattere di nuovo, senza arrendervi di fronte alle nuove difficoltà. Se non foste dei grandissimi ottimisti, non potreste mai essere i top-player dello Zodiaco.



TORO - REALISTI – Essere ottimisti potrebbe significare farsi troppe aspettative, illudersi e poi soffrire per qualcosa. Essere pessimisti invece potrebbe significare focalizzarsi sui problemi e perdere di vista l’obiettivo che volete raggiungere. Per voi esiste solo il vostro obiettivo e la vostra strategia è quella di non essere né ottimisti né pessimisti, ma realisti. Valutate i pro e i contro di ogni situazione e, se qualcosa vi sta a cuore, la perseguite anche se le probabilità di vittoria sono basse.



GEMELLI - PESSIMISTICAMENTE OTTIMISTI – L’ironia e il sarcasmo fanno parte della vostra natura. A voi piace scherzare e spesso lo fate sottolineando il lato negativo della vita. Non avete paura di mettere a disagio i vostri cari o i vostri amici. Siete totalmente smaliziati. In fondo però nemmeno voi pensate che l’esistenza sia così brutta: siete degli idealisti, dei sognatori che sperano sempre nei miracoli. Dietro le vostre battute sarcastiche si nascondono dei bambini super ottimisti che amano giocare!



CANCRO - FINTI PESSIMISTI – In apparenza voi potreste sembrare delle persone estremamente pessimiste e negative, che vedono il lato sporco di ogni cosa. Fate credere di soffrire e piangere perché non c’è nulla che vada mai come vorreste e le cose belle capitano solo agli altri. In realtà nemmeno voi credete a tutte queste negatività e in cuor vostro siete dei grandi sognatori che cercano di fare qualcosa per rendere il mondo un posto migliore. Il vostro non può essere vero pessimismo: è una maschera!



LEONE - OTTIMISTI PER ORGOGLIO – Voi non potreste mai farvi vedere pessimisti riguardo a qualsiasi situazione che vi riguarda perché significherebbe che non siete abbastanza forti o non siete abbastanza bravi o non siete abbastanza coraggiosi. E allora, presi dall’orgoglio, vi armate di ottimismo e andate avanti mostrando a tutti il vostro valore. Se tante persone credono in voi un motivo ci sarà e tutta la loro energia positiva serve a ricaricarvi costantemente di ottimismo e fiducia in voi stessi.



VERGINE - PESSIMISTI CALCOLATORI – Per voi nella vita è fondamentale calcolare tutto e perciò calcolate sempre anche le probabilità di insuccesso. Non vi piace definirvi pessimisti perché siete convinti che questi calcoli vi possano permettere di elaborare nuove strategie per affrontare meglio le negatività (a meno che non siano insormontabili). La cosa buffa è che nei vostri calcoli approssimate sempre per difetto, e mai per eccesso. Un giorno forse qualcuno vi dirà che con le emozioni non si fanno i conti.



BILANCIA - REALISTI INDECISI – Non vi piace esporvi ed è molto difficile capire se avete una visione più ottimistica o pessimistica di una situazione in cui siete coinvolti. Voi siete eternamente indecisi: giusto o sbagliato, vero o falso, favorevole o sfavorevole, bello o brutto. Avete l’incubo di dover scegliere e questo continuo altalenare tra pessimisti e ottimisti vi tiene in un limbo che assomiglia al realismo. Siete davvero sicuri che gli altri possano fare delle scelte importanti al vostro posto?



SCORPIONE- PESSIMISTI CATASTROFISTI – A differenza dei vostri vicini di segno (bilancia) voi non conoscete mezze misure: per voi o è tutto bianco o è tutto nero e, solitamente, preferite il nero. Voi pensate sempre al peggio, all’umanità che potrebbe estinguersi, alla terra che potrebbe esplodere e via dicendo. Il pensiero di una catastrofe vi intriga e vi permette di fantasticare e viaggiare con la mente. Se soltanto provaste per un giorno ad essere ottimisti, potreste assistere a un vero e proprio miracolo!



SAGITTARIO - DISTRIBUTORI VIVENTI DI OTTIMISMO – Se qualcuno ha bisogno di ottimismo, voi potete sicuramente prestargliene un po’ del vostro. Siete degli inguaribili ottimisti e il vostro pianeta Giove vi fa affrontare col sorriso anche le difficoltà. Vi considerate molto fortunati e siete del parere che, anche se vi dovesse accadere qualcosa di brutto, sareste comunque grati per tutte le cose belle che vi sono capitate. Qualcuno pensa che la vostra sia finzione, invece è una bellissima e straordinaria realtà.



CAPRICORNO - PRECAUZIONALMENTE PESSIMISTI – A voi piace prevedere il pericolo e prendete tutte le precauzioni necessarie affinché l’imprevisto resti il più possibile lontano da voi. Se una cosa può andar male, voi dovete saperlo e mettervi l’anima in pace con un po’ di tempo di preavviso. Non potete rischiare di sconvolgere le vostre emozioni e avete troppa paura di soffrire. Il vostro pessimismo però non vi permette di gustare pienamente l’atmosfera magica che si respira quando si aspetta una bella notizia. .



ACQUARIO - OTTIMISTI IDEALISTI – Sicuramente voi fate parte degli ottimisti dello Zodiaco, ma bisogna ammettere che il vostro ottimismo non è comprensibile da chiunque. Voi pensate che la pace nel mondo sia veramente possibile e che le guerre potrebbero finire. Pensate che un mondo migliore sia possibile. E pensate anche che gli alieni possano arrivare sulla terra per salvare l’umanità. Siete degli idealisti cronici e il vostro ottimismo rischia di essere messo k.o. di fronte al primo ostacolo che incontra.



PESCI - FANTASIOSAMENTE OTTIMISTI – Vi spacciate per persone super ottimiste, ma se vi si incontra nella vita quotidiana si può assistere alle vostre continue lamentele su tutto e tutti. Perché mai una persona ottimista dovrebbe lamentarsi? Non dovrebbe forse pensare che, nonostante qualche difficoltà, tutto si possa sistemare per il meglio? Essere ottimisti non significa pensare che Superman o Spiderman vengano a salvarvi, anche perché sapete benissimo che i supereroi esistono solo nella vostra fantasia.