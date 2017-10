Oroscopo e Kamasutra: a ogni Segno la sua posizione

ARIETE - Uomo Ariete – Sei un uomo focoso e passionale e, quando stai per fare sesso non pensi molto alla posizione. Senza che tu lo sappia, una delle tue preferite è la posizione dell’Antilope, con la donna in ginocchio e tu avvinghiato dietro di lei, come le antilopi vere.

Donna Ariete – Tu sei una donna che adora comandare e, anche nel sesso, sei tu a prendere il dominio. La tua posizione preferita non può che essere quella dell’Amazzone, col tuo uomo sotto di te e completamente immobile. È una posizione adatta pure da fare in macchina.



TORO - Uomo Toro – Tu nel sesso gradisci la semplicità e la passione più carnale. Non vuoi perdere tempo con posizioni che richiedono troppo impegno. La tua posizione preferita è il 69: il classico sesso orale con te sotto e la donna sopra. Dopo viene tutto il resto.

Donna Toro – Anche tu, come l’uomo del tuo segno, ami il sesso orale. Però vuoi anche star comoda e perciò scegli la posizione del 69 invertito: il classico sesso orale con te sotto e l’uomo sopra. Ti piace la lentezza e vuoi gustarti ogni attimo di questa posizione.



GEMELLI - Uomo Gemelli – Tu ami sperimentare sempre qualcosa di nuovo e in fondo per te anche il sesso è un gioco. Tra le tue posizioni preferite c’è la Libellula: tu disteso sul letto e la donna sopra, col lato b verso di te e le mani appoggiate sul letto per muoversi meglio.

Donna Gemelli – Per una donna intellettuale come te, il sesso prevede una grande intesa mentale. Tra le tue posizioni preferite c’è l’Alfabeto: tu distesa sul letto con una gamba sollevata sopra la spalla del tuo uomo. Il gioco di sguardi che si crea è molto eccitante.



CANCRO - Uomo Cancro – Sei un uomo dolce e sei anche abbastanza tradizionale. Ti piace far sentire la tua donna protetta durante il sesso. Una delle tue posizioni preferite è l’Ostrica: tu sopra e la donna sotto, raggomitolati totalmente come se foste chiusi in un solo corpo.

Donna Cancro – Per te è importante che durante il sesso si crei una grande intimità col partner. Una delle posizioni più dolci e rilassanti è sicuramente quella dei Cucchiai, con l’uomo dietro di te che ti avvolge. Con questa posizione potete anche baciarvi sulla bocca.



LEONE - Uomo Leone – Tu sei passionale e romantico e sei fatto per il sesso selvaggio. Una delle tue posizioni preferite è L’unione della tigre: è una variante del missionario con la donna che solleva le gambe per avvolgerti e stringerti a sé. Il godimento è assicurato.

Donna Leone – Sei molto focosa ma il tuo egocentrismo emerge anche nel sesso e adori essere viziata dal partner, pensando talvolta solo al tuo piacere. Il Telescopio è una posizione che ti fa impazzire: tu in piedi di spalle e l’uomo seduto che pratica sesso orale.



VERGINE - Uomo Vergine – A volte non proponi di cambiare posizione alla tua partner non per mancanza di fantasia, ma per timidezza. Tra le tue posizioni preferite c’è quella del Gatto, con te sdraiato completamente sopra la tua donna, col viso nascosto dietro il suo collo.

Donna Vergine – Nonostante la tua innocente apparenza, a letto ti trasformi in una donna priva di tabù. Tra le tue posizioni preferite c’è la Carrozza, con l’uomo sdraiato sulla schiena e tu posizionata a ponte sopra di lui. Ti piace far vedere al partner cosa sai fare.



BILANCIA - Uomo Bilancia – Nel sesso, così come in amore, giochi un ruolo passivo e ti piace che sia la donna a prendere il comando. La tua posizione preferita è quella della Rana, con la donna posizionata a rana sopra di te, che ti guarda negli occhi e sussurra parole provocanti.

Donna Bilancia – Sei una bella donna e non ti vergogni di mostrare le espressioni del tuo volto mentre fai sesso. Tra le tue posizioni ideali c’è quella della Bilancia, con te sdraiata di schiena e il partner in ginocchio che ti solleva bacino e gambe, avvicinandole a sé.



SCORPIONE - Uomo Scorpione – Tu sei un grande amante del sesso, in tutte le sue forme. Il sesso orale è sicuramente quello che ti eccita di più. Adori riceverlo, ma soprattutto farlo. Tra le tue posizioni preferite c’è la Pesca, con la donna seduta comodamente sulla tua bocca.

Donna Scorpione – Tu non ami le cose semplici, però ami il sesso e tra le tue posizioni preferite c’è quella dello Scorpione: l’uomo seduto sul pavimento (o sul letto) con le gambe incrociate e tu sdraiata con le gambe dietro la sua schiena e il lato b di fronte a lui.



SAGITTARIO - Uomo Sagittario – Sei un uomo passionale e nessuna delle tue amanti si è mai lamentata di te. Tra le tue posizioni preferite nel sesso c’è sicuramente l’Incudine: la donna distesa sulla schiena, con le gambe unite e piegate sul tuo addome, e te in ginocchio davanti a lei.

Donna Sagittario – Sei una donna molto intraprendente e nel sesso ottieni facilmente ciò che desideri. La tua posizione preferita è quella di Andromaca: l’uomo sdraiato sul letto e tu sopra di lui, che ti prendi tutto il piacere che desideri al ritmo dettato da te.



CAPRICORNO - Uomo Capricorno – A te non interessa sperimentare posizioni strane e spesso pecchi anche di poca fantasia. Nel sesso preferisci le posizioni classiche come quella del Missionario: la classica posizione con te sopra e la donna sotta. In fin dei conti, piace sempre a tutti!

Donna Capricorno – A volte vieni accusata di essere una donna fredda, ma nel sesso tiri fuori una grande passione. Hai solo bisogno di scaldarti. La tua posizione ideale è quella delle Forbici chiuse: l’uomo sopra e tu sotto che stringi le gambe per accrescere il piacere.



ACQUARIO - Uomo Acquario – Tu non sei un uomo eccessivamente sentimentale e nel sesso non senti il bisogno di guardare la tua donna negli occhi. La tua posizione ideale può essere l’Aeroplano, con la donna inginocchiata, testa prona, braccia aperte e tu dietro. Pronto a volare?

Donna Acquario – A te nel sesso piace sperimentare nuove posizioni e in nuovi posti. Una delle posizioni ideali, da fare anche in ufficio, è quella del Dirty Dancing: in piedi con l’uomo con le spalle al muro e tu appoggiata a lui, che ti tiene sollevata una gamba.



PESCI - Uomo Pesci – Sei un uomo dolce e nel sesso ti piace che anche la tua donna abbia parte attiva. Tra le tue posizioni preferite c’è quella della Foglia: di fianco, uno davanti all’altro, la donna che sussurra parole piccanti, avvolta su di te con la gamba sollevata.

Donna Pesci – Sei una donna molto sensuale e molto romantica. Nel sesso ti concedi totalmente al tuo uomo. La tua posizione preferita è quella della Cortigiana, con te sdraiata sul bordo del letto e il tuo uomo sopra, inginocchiato in terra e con la bocca sul tuo seno.