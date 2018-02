Oroscopo: a ogni segno il suo fiore Oroscopo: a ogni segno il suo fiore Istockphoto 1 di 13 ARIETE - biancospino Istockphoto 2 di 13 TORO - gelsomino Istockphoto 3 di 13 GEMELLI - mimosa Istockphoto 4 di 13 CANCRO - rosa Istockphoto 5 di 13 LEONE - girasole Istockphoto 6 di 13 VERGINE - nontiscordardime Istockphoto 7 di 13 BILANCIA - narciso Istockphoto 8 di 13 SCORPIONE - rododendro Istockphoto 9 di 13 SAGITTARIO - garofano Istockphoto 10 di 13 CAPRICORNO - viola del pensiero Istockphoto 11 di 13 ACQUARIO - orchidea Istockphoto 12 di 13 PESCI - ninfea Istockphoto 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ARIETE - Tra i fiori che si possono collegare al tuo Segno, c’è il fiore di biancospino. Nonostante il fiorellino sia bianco/rosa, le bacche della pianta sono del tuo colore preferito: rosse. Il biancospino è noto per le sue benefiche proprietà contro lo stress, l’ansia e l’ipertensione. Simboleggia la speranza e, secondo alcune voci, pare che grazie alle sue spine possa allontanare gli spiriti maligni. Proprio per questo motivo viene spesso utilizzato come simbolo di protezione. Ha un profumo molto gradevole.



TORO - Uno dei fiori che maggiormente si addice al tuo Segno è un fiore che sboccia verso la fine di aprile: il gelsomino. Solitamente i suoi petali sono bianchi e quello che maggiormente lo contraddistingue è il suo profumo intenso, che si percepisce anche a grande distanza. È considerato un simbolo d’amore molto positivo. Ha molte proprietà benefiche e viene usato spesso per preparare degli infusi molto profumati. Ha anche proprietà afrodisiache, che ben si addicono alle tue caratteristiche.



GEMELLI - Ci sono vari fiori che possono essere associati al tuo Segno e tra questi troviamo la mimosa. I suoi piccoli fiori gialli a forma di pallina ti trasmettono allegria. Il suo significato più conosciuto probabilmente è quello legato alla femminilità e alla festa della donna, ma la mimosa simboleggia anche la libertà e l’autonomia, caratteristiche che da sempre ti contraddistinguono. La sua radice essiccata esalta l’umore e porta la felicità. Le sue foglie possono essere usate per infusi benefici.



CANCRO - Uno dei fiori che viene spesso associato al tuo Segno è la rosa, un fiore dai molteplici significati e non strettamente legati alla variazione del suo colore. È sempre stato un simbolo di bellezza, grazia, completezza, profondità. È il fiore preferito dalle fate e viene spesso utilizzata per i riti magici. I suoi petali essiccati possono essere utilizzati per profumare gli ambienti. Anche l’infuso di rosa ha proprietà molto benefiche per combattere lo stress o aiutare la digestione e risvegliare i sensi.



LEONE - Per chi appartiene ad un Segno solare come il tuo, il fiore più indicato non può che essere il girasole, con i suoi molteplici petali gialli che si girano sempre verso il sole. È simbolo di allegria e vivacità e viene spesso regalato per ritrovare la gioia, l’entusiasmo e il buonumore. Può simboleggiare quindi anche la gratitudine e la riconoscenza. È un fiore molto rappresentato anche nell’arte. I suoi semi hanno tantissime proprietà benefiche, combattono lo stress e combattono i radicali liberi.



VERGINE - La tua natura brillante e sempre attenta ai particolari potrebbe apprezzare come fiore il nontiscordardime. La sua dimensione è piccola e i suoi petali sono azzurri, di un azzurro talmente intenso da essere molto raro in natura. Simboleggia la memoria, il ricordo, la speranza. Ci sono leggende molto romantiche associate al nontiscordardime. Tra i suoi usi più antichi è curioso osservare che venisse utilizzato contro le punture degli insetti e dei ragni oppure contro i morsi dei serpenti.



BILANCIA - Per una persona vanitosa come te, è facile scegliere quale fiore abbinare: il narciso. È un fiore che si presenta dall’aspetto molto elegante (proprio come te) bianco o giallo. Simboleggia la vanità, l’amore per la propria bellezza, ma anche la felicità e la prosperità. Viene utilizzato in tanti rituali per attirare la fortuna e rafforzare l’autostima. Secondo gli Arabi era anche un potente afrodisiaco. Il suo profumo, in una stanza chiusa, potrebbe diventare nauseabondo. Ha anche effetto narcotico.



SCORPIONE - A te piacciono sempre le cose complicate e perciò ci vuole un fiore che abbia anche il nome dalla difficile pronuncia: il rododendro. Solitamente i suoi fiori sono grandi e a forma di imbuto, di colori diversi. Sicuramente ti intriga sapere che alcune specie di rododendro sono tossiche. È un fiore che viene molto sfruttato per la protezione degli ambienti. Il rododendro rosso è considerato un simbolo di forti tentazioni e insidie. Simboleggia il pericolo, ma anche le incertezze e i timori dell’amore.



SAGITTARIO - Uno dei fiori che vengono associati al tuo Segno è uno dei più semplici: il garofano, con i suoi petali increspati e seghettati. È un fiore ornamentale molto noto, bello e profumato. È uno dei fiori che viene indossato più spesso. Nell’antichità era considerato il fiore di Giove (Pianeta governatore del tuo Segno). È simbolo di affetto, energia, salute, sentimenti sinceri e ogni colore può dargli un significato diverso quando viene regalato. In Giappone viene considerato come un porta fortuna.



CAPRICORNO - Tra i fiori che vengono tradizionalmente associati al tuo Segno si trova la viola del pensiero. Simboleggia i ricordi, la nostalgia e la malinconia. Spesso viene però regalato come fiore degli innamorati e pare che nei suoi petali si possa individuare il volto della persona che si ama. Il suo profumo è molto delicato. Il messaggio che vuole inviare questo fiore è proprio “pensami”. Tra le sue proprietà benefiche può essere utilizzato per preparare un infuso contro la cistite o contro la bronchite.



ACQUARIO - Per te ci vuole un fiore diffuso in tutto il mondo ed è per questo che al tuo Segno viene spesso associata l’orchidea. È simbolo di amore, ma anche di lusso, fascino e sensualità. In Cina e nei Paesi Orientali è considerata un simbolo di grande purezza. Sin dall’antichità l’orchidea viene utilizzata per preparare pozioni d’amore o contro la sterilità. Riceverla in dono è segno di grande dedizione da parte della persona che la regala. Tra le varie proprietà, è anche considerato un fiore afrodisiaco.



PESCI - Il fiore più indicato per il tuo Segno non può che essere il giglio d’acqua, ossia la ninfea. È una pianta acquatica perenne e il colore dei suoi petali varia dal bianco al giallo, dal rosa all’azzurro o al violetto. Il fiore è particolarmente profumato e i petali non si sporcano quando emerge dall’acqua stagnante in cui fiorisce. Nel linguaggio dei fiori simboleggia la purezza incontrastata, l’innocenza e la castità. Secondo la simbologia cristiana può essere considerato anche il fiore della carità.