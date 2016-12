28 febbraio 2015 Versace, grinta in passerella tra hashtag e sartorialità La collezione per l'autunno inverno 2015 di Donatella si muove tra i canoni estetici tipici del marchio e i riferimenti al mondo social, quello dei futuri clienti Tweet google 0 Invia ad un amico

11:14 - Questa edizione di Milano Moda Donna si sta dimostrando - oltre che di grande qualità - quasi un'ode silenziosa e pacata alla donna romantica ed elegante, che non ama spiccare fuori dal coro più del dovuto. Per fortuna, però, non è solo questo: e ci voleva lo show di Donatella Versace per ricordarlo a tutti. Per l'autunno inverno 2015, Versace manda in passerella una collezione perfettamente in linea con il DNA del marchio: audace, seducente ma mai volgare, a tinte forti.

Nero, rosso intenso, lampi di verde e giallo: la donna di Donatella non ha nessuna paura di farsi notare, anzi. Anche quando indossa dolcevita e completo maschile, sceglie intricate trame e grandi cinture che sottolineano il punto vita, porta tacchi iperbolici sotto gli abiti attraversati da spacchi decisi e rivelatori, sceglie mise dove il nero pece è spezzato dai colori primari. Tutto è estremamente Versace: dalle silhouette alle stampe fino al lettering del marchio, accompagnato da hashtag rubati al mondo dei social media.



Già, #Versace, perché è fondamentale che un marchio sia appetibile e desiderabile anche a chi poi effettivamente non può permetterselo, ma ne parla, magari su Instagram o Twitter. Certo, ai più smaliziati sembrerà la più ovvia delle appropriazioni della cultura internettiana, ma onore al merito del marchio guidato da Donatella, che dopo anni difficili attraversa ora un periodo stabile in cui ha saputo raccontare la propria storia e, secondo i ben informati, pensa anche a quotarsi in Borsa.



La sicurezza di sè, d'altronde, è essenziale nel marchio della Medusa: le modelle solcano la passerella decise indossando cappotti e cappe sgargianti, abbinate a lunghi stivali che coprono tutta la gamba. Se poi ti chiami Natasha Poly (bello rivederla sfilare) o Karlie Kloss, non è affatto un'impresa difficile.



