30 novembre 2017 05:00 Scarpe: impara a provarle e a sceglierle per non soffrire Qualche trucco per capire se la calzatura che stai adorando diventerà la tua migliore amica o se è destinata a farti male

Di certo è capitato a tutte: entriamo in un negozio dopo aver visto un paio di scarpe che ci hanno fatto innamorare, le proviamo e ci sembra di aver trovato la scarpetta di Cenerentola: calzano alla perfezione come un guanto. Le compriamo e le portiamo a casa. Dopo qualche ora ci vestiamo per cena, scartiamo il nostro tesoro e… il nostro piede non entra più, come se fosse lievitato di un numero in poche ore. Che fare? Sappiamo bene che quelle deliziose decolleté con il tacco 12, pagate probabilmente a caro prezzo, sono destinate a diventare nostre nemiche giurate. Come può essere accaduto tutto questo e come correre ai ripari senza troppa sofferenza?

QUESTIONI DI NUMERI - Innanzi tutto dobbiamo imparare a testare le scarpe in negozio con attenzione e spirito smart. Se ci troviamo davanti all’ineluttabile, ovvero se il nostro numero è terminato, rinunciamo immediatamente. La soluzione di ripiegare su un numero, o anche su un mezzo numero, in meno è una pessima scelta: siamo destinate a soffrire e, probabilmente, ad abbandonare le scarpe semi nuove. In qualche caso è meglio ripiegare su un mezzo numero in più, sempre che la scarpa non perda la sua vestibilità e non tenda a “scappare via”: in questo caso si può provare a risolvere il problema con una soletta o con un cuscinetto da inserire nella calzatura.



PROVARE, PROVARE, PROVARE – Per capire se la scarpa che stiamo provando è del numero giusto (alcune calzano di più o di meno), si può fare questa prova: dopo aver indossato la scarpa (meglio sia la destra che la sinistra) ci si deve alzare in piedi e tastare la punta: deve rimanere un piccolo spazio tra il dito più lungo e il margine frontale esterno. Se invece il dito “tocca” il fondo, serve un numero in più. Non basta calzare la scarpa e fare qualche passo sulla moquette dell’area di prova: camminiamo per un po’ avanti e indietro sul normale pavimento: l’area di prova ha una superficie più confortevole, ma le nostre scarpe nuove dovranno marciare “su strada”, per cui vale la pena testarle per quanto possibile.