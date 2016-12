Preziosi e lucenti: gli orecchini per l’Autunno/Inverno 2016

Pendenti, a cerchio, in argento o in oro - giallo e rosa - tempestati di pietre preziose o di perle, singoli o ear cuff. Gli orecchini dell’ Autunno/Inverno 2016 sono il dettaglio che si fa notare. Vistosi, scintillanti e luminosissimi, vestono di luce e da soli fanno il look.

Orecchini in metallo bagnato in oro, Tom Ford

Ametista e diamanti bianchi si incontrano sui pendenti in oro di Irene Neuwirth, molto luminosi. Bagliori geometrici imperano sul modello di Bottega Veneta che danno al look una nota chic.



Un pavé di zaffiri blu e diamanti, invece, accende il design floreale degli orecchini di Gucci, i Flora in oro rosa, da cui pendono due catenine sottili che terminano con un ciondolino a forma di teschio. Per un risultato a metà tra il romantico e il graffiante.



Anche Dolce & Gabbana punta sui fiori che vengono completati con luminosissimi cristalli verdi e ambra. Aria di natura non manca sugli earring di Oscar de la Renta con pietre viola e turchesi a contrasto.



Unicorni, scarabei e libellule silver, poi, si incontrano sui pendenti di Valentino, lunghi e molto delicati.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it