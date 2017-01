Milano Moda Uomo: il calendario delle sfilate maschili per l'Autunno-Inverno 2017

Pitti Immagine Uomo passa il testimone a Milano Moda Uomo . A chiusura della 91esima edizione del salone fiorentino - in scena dal 10 al 13 gennaio in Fortezza da Basso con oltre mille espositori - si alza il sipario sulla fashion week meneghina che dal 13 al 17 gennaio porterà in palcoscenico il menswear per l' Autunno-Inverno 2017/18 .

L’apertura del calendario della 5 giorni di sfilate spetterà a Ermenegildo Zegna, unico e solo a calcare la pedana il venerdì alle ore 20 con la prima collezione disegnata dal nuovo direttore artistico Alessandro Sartori.



L’indomani sarà la volta di Diesel Black Gold che darà il via alla seconda giornata di kermesse seguito da Emporio Armani, Antonio Marras, Marni (senza Consuelo Castiglioni alla direzione del brand da lei fondato), Neil Barrett, Versace, Moschino e in ultimo Plein Sport al debutto.



La domenica toccherà a Dirk Bikkembergs e a Salvatore Ferragamo all'esordio di Guillaume Meilland in mattinata, seguiti da Missoni, Prada, Moncler Gamme Bleu e Dsquared2 che calcheranno la pedana nel pomeriggio.



Bisognerà attendere invece il lunedì per assistere agli show di Cédric Charlier, N°21, Etro, Msgm e Fendi. Infine, la chiusura, il martedì, spetterà come da routine a Giorgio Armani preceduto dalla sfilata - sempre nella cornice del Teatro di via Bergognone - della ‘Nuova generazione di designer”, il trio di giovani talenti provenienti da diverse parti del mondo - Moto Guo, Consistence e Yoshio Kubo - supportati da Giorgio Armani in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana.



Tra gli emergenti, inoltre, in passerella ci saranno Christian Pellizzari, Federico Curradi, Malibu 1992, Miaoran, Sunnei e Wood Wood. Mentre, tra i nomi di punta, si noterà l'assenza di Gucci e Bottega Veneta che sfileranno a febbraio in occasione di Milano Moda Donna, Philipp Plein, Vivienne Westwood, Jil Sander, Ermanno Scervino.



