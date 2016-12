Elegante, casual, sportivo: le idee regalo perfette per il tuo lui

Il Natale è ormai alle porte e se non hai ancora pensato a tutti i regali, non disperarti! Il regalo più difficile, spesso, è quello da fare alla persona che si ama: conciliare le esigenze quotidiane con la voglia di far trovare sotto l'albero un pensiero speciale spesso è impresa tutt'altro che semplice. Elegante, casual, sportivo: ecco le i dee regalo per il tuo lui a seconda del suo stile .

Se il tuo compagno predilige lo stile elegante, a farlo felice sarà un oggetto o un capo ricercato, che soddisfi il suo amore per le cose belle. Una giacca elegante eppure adatta a tutti i giorni dalle linee dritte oppure un cappello a tesa larga (tutto Zara) nella tonalità più classica del marrone. Sul fronte regali utili, neri con stile gli stivaletti Chelsea in pelle nera (A.P.C.), la cintura elegante (Asos) e il porta tessere (Jil Sander).



Se, invece, il tuo lui ama lo stile casual, non potrà mancare nel suo armadio un bomber trapuntato (Asos) da abbinare facilmente. Da utilizzare quotidianamente sia la custodia per computer portatile (Herschel Supply Co) che le polacchine (Asos), mentre se è un tipo insofferente alla cartelletta da lavoro, può optare per una borsa a tracolla dall'appeal minimal (Zara). Se ha la passione dei cocktail, poi, lo shaker è il regalo perfetto (Gentlemen's Hardware).



Gli sportivi, infine, saranno felici con una felpa in tessuto tecnico da usare in palestra o per fare sport all'aria aperta (Nike). Perfetto per il tempo libero la berretta in lana (Raf Simons), mentre le sneakers del momento sono firmate Puma (modello R698). Sempre per lo sport (ma anche per i viaggi) saranno particolarmente apprezzati la sacca ampia e il pantalone comodo (tutto Nike).



