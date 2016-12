Dolcevita,che passione! Un grande classico, sempre di tendenza

07:00 - I maglioni a collo alto, comunemente riconosciuti come dolcevita, sono definitivamente tornati in auge, grazie anche al revival anni Sessanta-Settanta che la moda sta vivendo nell’ultimo periodo.

Tra le varianti del momento ritroviamo sia modelli più semplici, dalle linee pulite e dai colori sobri, sia altri più bizzarri, tinti in nuance vitaminiche e con colli particolari.



Stando nell’area del classico, imperdibile quello di Loro Piana, il color sabbia con trecce frontali è l’emblema dell’inverno e delle sue giornate più fredde.



Grigio topo con forma ricercata quello di Diane Von Furstenberg, il collo è ad anello e sembra suddividersi in tre parti.



Per delle colorazioni più accese, invece, ci hanno pensato da Balenciaga, la silhouette è lunga e piuttosto larga, mentre il collo e i polsi sono stretti. La tonalità scelta è un blu reale particolarmente intenso.



All’opposto Jil Sander punta su un rosa primaverile, vita corta e maniche lunghe, da portare lievemente sopra le mani, per ricordare gli anni Novanta.



Infine ci sono Altuzarra con il suo arancione vitaminico e Vanessa Bruno, con un effetto particolare simile al Tye e Dye.



