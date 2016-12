Christian Dior: sulla passerella di Alta Moda sfila il nuovo realismo della maison

A calcare la pedana c'è la donna parigina di oggi, spontanea e informale. La sua eleganza couture è riletta in chiave moderna dal team stilistico interno che, rimasto orfano del direttore, ha preso in mano le redini della direzione creativa e ha scavato negli archivi dell'atelier.



In passerella, per la Primavera/Estate 2016, sfilano giacche Bar rivisitate nella fisionomia e nei materiali, da portare chiuse o aperte. I volumi, quasi come in un regime di libertà creativa, diventano più ampi e fluidi, le spalle si scoprono e sono molto sensuali. I tagli e le scollature, inaspettatamente astratti e asimmetrici, sembrano dare il benvenuto al nuovo realismo della maison.



Sugli abiti e sulle collane imperano i simboli e gli charm, che rendono omaggio a quella grande superstizione di Monsieur Dior. E alla sua cieca fiducia nelle stelle buone.



Sopra ogni cosa, nell'Alta Moda del marchio tengono banco le ruches e i ricami artigianali che vantano un'allure contemporanea e creano seducenti giochi di vedo-non-vedo. Le maglie tricot sono lavorate come pizzi leggerissimi. Sulle giacche e sulle gonne - midi a pannelli o mini a corolla - esplodono decorazioni di piume che talvolta lasciano spazio al luccichio di cristalli e paillettes. Gli abiti, lunghi e in chiffon, si alternano a dress bustier e a cappotti doppio petto, dall'anima rigorosa e sartoriale.



Sullo sfondo della collezione vige una scenografia di specchi in cui le donne appaiono e scompaiono, sotto tutte le angolazioni. E si riflettono all'infinito, quasi come a voler esplorare una nuova maniera di costruire l'abito e di indossarlo.