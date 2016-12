Capispalla di fine stagione: i modelli da non perdere

07:00 - Il capospalla è un elemento vitale sia nel guardaroba che nel look di tutte le ragazze. I modelli sviluppatosi negli anni sono veramente molti e tra loro parecchio diversificati. Con il finire della stagione fredda occorre però prestare particolare attenzione alla scelta dei cappotti e dei parka. Ecco qualche consiglio.

Prima di tutto non sottovalutate i colori, ricordatevi che, nonostante il freddo, la primavera è alle porte. Dunque le tinte su cui direzionarsi dovrebbero essere quelle più chiare, tra le quali ritroviamo il rosa cipria, il grigio perla e il bianco sporco.



Secondariamente la silhouette del capo è un altro elemento imprescindibile. Una volta intuito quale modello avrà una vestibilità migliore per voi, passate all’azione. Con cintura in vita, a uovo, ampio e comodo oppure effetto sciancrato.



Tra i modelli di punta su cui puntare, sicuramente la versione leggera con colletto tondo in arancione di A.P.C. e quella rosa pallido di Marni, la forma è minimale senza decori né bottoni a contrasto.



Particolare quello con stampa illustrata di Miu Miu, spigato evergreen con scollo profondo di Isabel Marant étoile. Entrambi degni di un buon investimento.



Infine, da non dimenticare il parka pesante di Woolrich e quello più leggero nelle tonalità scure di Stella McCartney.



