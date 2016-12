Abiti da sposa: tutti i modelli più interessanti

07:00 - Il giorno del sì è uno dei momenti più importanti nella vita di una ragazza. Ecco perché la scelta dell’abito da sposa deve essere ben ponderata e, soprattutto, in linea con il proprio stile, personalità e fisicità. Abbiamo selezionato i modelli in circolazione da scegliere in vista della stagione estiva.

Max Mara Bridal punta molto sul classico: abiti lineari con decorazioni in chiffon attorno alle spalle si alternano ad altri più principeschi ricchi di decorazioni colorate o definiti da una gonna doppio strato con tulle rosato.



Pronovias, invece, si direziona verso uno stile sontuoso, i decori sono minuziosi, il colore predominante è il bianco e le trasparenze sono raffinate. Le vesti del brand spagnolo si adattano alla perfezione a una silhouette curvilinea, accentuandone décolleté e fianchi.



Anche la linea sposa di Blumarine è tra le predilette del momento, la loro scelta calca il percorso già intrapreso dallo stesso brand, bianco puro, molto pizzo, pattern floreali definiti su trasparenze appena accennate, gonne ampie e punto vita in evidenza.



Infine, Allure Bridal fa leva su abiti per così dire scenografici. A sirena, con punto vita alto o con seno fasciato, i dettagli sono più che preziosi, luccicanti e precisi, rendono ogni singolo capo unico e molto d’impatto.



