23 luglio 2014 Look per una gita in montagna: i capi indispensabili per essere alla moda Non solo mare, per chi sceglie come meta estiva i monti, alcune idee su come affrontare la questione valigia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - La montagna è il luogo ideale per fuggire dall’afa della città e dal calore della sabbia, permette di rilassarsi nel silenzio e ritrovare il contatto con la natura. Escursionismo a parte, abbiamo pensato ad alcuni capi di tendenza ideali per una o più giornate tra valli e caprette.

La prima regola fondamentale è vestirsi a strati. Partendo dalla parte inferiore, Iceberg presenta delle bermuda in tessuto tecnico, dalle linee minimal e accattivanti, ma se preferite qualcosa di più leggero c’è la variante in cotone color kaki di Miu Miu. Per la sera, ma anche per una gita che non sia in cima al Monte Rosa, potreste copiare l’idea di Marc Jacobs, pantaloni al ginocchio, t-shirt, sneaker e giacchino decorato, un po’ stile friulano, volendo.



Decisamente più semplice la maglia a girocollo blu di Kenzo –con volpina decorata a mo’ di stemma- e il maglione in cotone traforato color avorio di A.P.C. Mulberry sfrutta gonne al ginocchio in tessuti particolarmente morbidi, le abbina a maxi t-shirt con motivo a righe o dettagli decorativi. Giornata di pioggia?



Ci sono i pantaloni “della tuta” di Adidas x Opening Ceremony, ai piedi infilatevi un paio di Nike tecniche, come quelle in collaborazione con Gyakusou. E se proprio non riuscite a rinunciare a un po’ di bon ton, optate per la camicia celeste motivo a quadri di Robert Friedman.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it