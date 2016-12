Il blu elettrico conquista gli stilisti, ed è subito tendenza

07:00 - Ogni stagione ha la sua schiera di tonalità vincenti, e quest’anno dopo l’arancione e il giallo, vi sveliamo la tinta fredda per eccellenza: il blu. Ma non immaginatevi una sfumatura pacata e tradizionale come quella navy, la moda proclama il blu elettrico, vivace e d’impatto.

Fendi lo sceglie per un abito a trapezio con sfumature in crescendo, ma anche per un tubino con inserti trasparenti e per un total look composto da gonna a vita alta, capospalla aperto e top. Più sportiva la versione di DKNY, mini gonna, parka con cappuccio e abito, tutto rigorosamente in neoprene. La versione menlike arriva da KENZO che per l’occasione punta su pantaloni ampi corti alla caviglia, completo giacca e pantalone e gonna in pelle abbinata ad accessori. Partendo proprio da questi ultimi, potete scegliere delle sling back con zeppa non troppo alta di Chloé, oppure un sandalo aperto con cinturino di Gianvito Rossi. Per quanto riguarda la borsa, invece, pochette con logo oro in evidenza e chiusura a portafogli di Saint Laurent, o versione maxi per il giorno di Salvatore Ferragamo. La tonalità è volutamente molto accesa, il consiglio è quindi quello di non strafare scegliendo silhouette complesse, meglio un cocktail dress a maniche corte di Victoria Beckham e uno smanicato in seta di Issa.

