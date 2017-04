Moda: tessuti tecno per illuminare le vie del centro

Il risultato è inaspettatamente una stuzzicante rivoluzione del guardaroba.

Una ‘seduzione’ che coinvolge anche le scarpe. E grazie all'effetto catarifrangente sulla stoffa e sugli accessori anche gli arcobaleni meno vivaci risplenderanno.

Per questa primavera molti colori tenui come il rosa antico, il cipria, il salmone, il celeste sono stati lanciati per farsi acchiappare. Inutile girare gli occhi, in giro troviamo di tutto e di più in versione “Splendido Splendente”.

Questo è il momento di farsi notare, soprattutto a distanza. Grazie ad un’ispirazione smodata e brillante gli stilisti hanno rimesso in circolazione molti vestiti addormentati nell’armadio. Ma la "discrezione" non è stata la parola d’ordine, per la fortuna degli abiti.

E’ chiaro che bisogna soltanto decidere di investire in un look a tratti un po’ eccentrico.

Le proposte tecno non sono indubbiamente adatte a tutte. Non è questione di misure: molti capi sono stati pensati per le taglie che non temono la prova costume. E’ semplicemente un problema di stile.