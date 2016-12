Moda: salopette, che passione!

Ovviamente non mancano all’appello anche quelle slim, ma ricordate che per indossarle con successo dovete avere una linea da passerella. La salopette è impietosa, ma può essere anche accomodante se scegliete quelle più larghe, un outfit che garantisce un look accattivante se abbinato a camicie e tacchi. Eviterei lo stile t-shirt e scarpe sportive, un cliché consumato. La salopette è stata proposta anche in altri tessuti e fra questi domina il cotone spugnato . Ottimo per un outfit sportivo da indossare per giornate all’insegna del relax e delle passaggiate. Vi prego di non fare le alternative abbinandoci dei tacchi, non abbandonatevi al cattivo gusto. Attenzione ai colori che scegliete. Inutile dire che eviterei il bianco a meno che non dobbiate ristrutturare casa.

Punterei sul nero, un passepartout che non vi tradirà mai e a seguire mi lascerei sedurre dal rosso, dal blu o dal verde inglese, ma sceglierei quelle in puro cotone. A questo punto non trascurerei le salopette dai diversi disegni e motivi come quello floreale, che ritengo delizioso e vivace. Mi raccomando al taglio. Alcuni modelli sono veramente belli ma soltanto a vederli addosso alle grucce appendiabiti. Impossibile da indossare almeno che non siate acrobate o contorzioniste: non hanno cerniere e bottoni quindi per riuscire soltanto a provarle bisogna far leva sulle bretelle: visto che non sono aperte come le salopette di jeans ma attaccate al petto, siamo di fronte ad un gioco di prestigio. Io personalmente ci ho provato, ma per non strapparla ho dovuto chiedere aiuto a tutto il negozio!



Per finire meritano una menzione speciale le salopette in poliestere e viscosa. In realtà parliamo di vestiti a pantalone o tute eleganti, ma sono state rivisitate pensando a delle classiche salopette quindi, bretelle a parte, il resto è molto simile. Se volete dare un tocco di eleganza e originalità al vostro guardaroba non lasciatevele scappare.