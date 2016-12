Moda e stile: l'animalier, una tendenza contagiosa

E' un look che sta conquistando le masse, nessuno rimane immune al suo fascino. Le case di moda hanno già da tempo compreso il suo potenziale e cosi si sono scatenate proponendo diversi outfit. Le proposte rispetto al passato sono rivolte a tutti, non si cerca più la donna ideale per uno stile ma uno stile per tutte le donne. Possiamo ammirare ed indossare capi molto più comodi come i leggings in pelle di serpente, foulard dalle diverse fantasie e motivi che richiamano il mondo animale. Ed ancora, giacche in finta pelle dai colori tenui, gonne a macchie con fiori sparsi qua e la, trance in stile militare ma con un po' di pitonato. Un vero purpuri di stili, uniti dal desiderio di andare sempre oltre i confini imposti dalle collezioni precedenti. Si crea qualcosa, la si esalta e poi la si destruttura per ricrearla. L'animalier rispecchia questa 'regola' al punto che la sua particolarità risiede nella sua versatilità. Adesso è adatto a tutte le occasioni perché non è più eccessivo, provocatorio a tratti volgare.

"Che sia benedetta la moda che ci mantiene volubili e leggere, anche quando vorremmo essere profonde" - Erica Jong.



Adesso gli stilisti puntano sull'eleganza prediligendo uno stile soft, riescono cosi ad accontentare tutte le personalità. Non sarà quindi difficile appendere nel nostro armadio una giacca tartarugata. Attenzione, come sempre nella moda l'eccesso è contemplato in tutte le sue sfaccettature quindi come possiamo ammirare dei pantaloni stretch in pelle di serpente, skinny in pelle nera lucidi o classici zebrati con una semplice giacca nera, cosi possiamo vedere ovunque pellicce voluminose e pantaloni in stile coccodrillo.

"Ogni nuova moda è rifiuto di ereditare, è sovvertimento contro l'oppressione della vecchia moda; la moda si vive come un diritto, il diritto naturale del presente sul passato" - Roland Barthes.



La bellezza della moda sta proprio nella sua ossessionata ricerca dello stile. Non lasciatevi quindi sorprendere da gonne lunghe in pieno stile animalier ma con altri stili che danzano nei centimetri di stoffa. Se non amate troppi look sullo stesso capo e non volete essere totalmente animalier potete abbinarlo allo stile militare o al cosiddetto stile da 'guerriera' (quest'ultimo per una donna aggressiva e temeraria o almeno questo è quello che sembra). Vi consiglio anche di sperimentarlo giocando con i colori o scegliendo capi classici, indubbiamente sarà uno stile più sofisticato ma sempre di tendenza.



Nella creazione del vostro personale outfit non dimenticate gli accessori. Giocano un ruolo molto importante, ad esempio le cinture animalier sono una chicca a cui proprio non potete rinunciare.

Per fortuna la maggior parte dei capi e degli accessori sono in ecopelle ma si tratta di riproduzioni che non hanno nulla da invidiare all'originale. Ovviamente alcuni pezzi sono veramente di pelle ma sono ormai rimasti in pochi (per la salvezza del mondo animale, altrimenti saremmo rimasti soltanto noi su questa terra).

"Se mi fosse permesso di scegliere uno dei libri che verranno pubblicati cento anni dopo la mia morte, sapete quale sceglierei? Una rivista di moda per sapere come si vestiranno le donne un secolo dopo la mia dipartita. Questi stracci in fondo mi diranno sull'umanità futura più di tutti i filosofi, i romanzieri, i profeti e gli studiosi" - Anatole France.