Moda: cosa sarebbero i nostri piedi senza le scarpe giuste?

I modelli proposti accontentano proprio tutte le fantasie. Abbiamo l’immancabile tacco a spillo finissimo ma anche quello più cicciotto. Cambiano a seconda dei gusti: i tacchi sono sempre i protagonist i e per stupire le folle si allargano, si modellano sulle suole e si stringono al centro. Si colorano per rompere gli schemi. Aspettatevi di trovare tanti modelli variopinti . Poi i sandali si appiccicano al terreno ma si risollevano per slanciarci senza soffrire. Le zeppe sono un corpo unico con tutta la pianta della scarpa come se creassero una doppia suola. Non mancano quelle classiche: in pendenza dalla caviglia alle dita. Le ballerine snobbano le etoiles della danse e si mostrano in tutte le vetrine. Su di loro, come del resto in tutti i modelli, non mancano le paillettes . Sono una piaga questi cosetti luccicanti. Adesso si sono appiccicati pure sulle scarpe sportive . Modelli che ovviamente non amano lo sport. Ormai puntano all’abito lungo di chiffon. Speriamo che si azzoppino prima di arrivarci. Saranno anche comode ma in quanto ad eleganza ho qualcosa da ridire.

Comunque è importante acquistare la scarpa giusta, quella che può esaltare la silhouette. Oggi abbiamo soltanto l’imbarazzo della scelta.



E’ un settore della moda che non conosce crisi, soprattutto perché sa perfettamente come rilanciarsi ad ogni stagione. Entrare in un calzaturificio vuol dire perdere la testa, far esplodere di gioia i nostri neuroni. I modelli superano la nostra immaginazione. Trovare un compromesso fra la nostra carta di credito e le nostre ambizioni è dura: un’impresa ciclopica. Vorremmo strisciarla ad ogni scaffale. Ma come dice il detto: “Non è tutto oro quello che luccica”. Pertanto non lasciatevi strapazzare dalle offerte e risparmiatevi qualche accidente davanti all’estratto conto.

Divertitevi, piuttosto, a trovare la scarpa più adatta al vostro stile, quella che vi permetterà ad ogni passo di sentirvi belle e seducenti. Perché hanno proprio questo potere, in particolar modo i tacchi.



Ma anche se amati possono creare dei seri problemi, soprattutto se decidete di lanciarvi in un sfrenato ballo folk.

Primo consiglio: scarpe di scorta dentro la borsa, possibilmente comode.

Secondo consiglio: comprate dei plantari, vi salveranno dal dolore post-tacco.

Terzo consiglio: Non risparmiate! Le scarpe sono un accessorio importantissimo prima di tutto per la salute. Il mal di piede è come il mal di denti se non curato. Non occorre spendere un patrimonio per avere delle calzature comode e di qualità.



Sono finiti i tempi che per “camminare in un giardino” dovevo indossare le scarpe da nonnetta, adesso anche il tacco 15 ti garantisce meno lacrime e una posizione più eretta. Certo c’è chi ancora li indossa sembrando un clown sui trampoli, ma questa è un’altra storia. Ricordate con i tacchi o cammini o stai seduta, i compromessi non sono contemplati.

Buona passeggiata!