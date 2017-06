Moda: borsa di paglia dalla mattina alla sera

Quelle più fashion sono di pelle o ecopelle marrone. Ma si lasciano anche ammirare quelle con i manici o le tracolle in corda. Consigliate più per il giorno e per uno stile casual. Splendide sotto l’ombrellone! Non mancano gli inserti e i ninnoli vari attaccati dentro e fuori.

Le borse più in voga sono quelle di paglia ultraresistente essiccata al sole.

Il colore è un compromesso mal riuscito tra il giallo, il beige e il bianco sporco. La tinta non è facilmente decifrabile ma buon per noi! Un colore così si accorda con tutti gli outfit, sempre che decidiate di indossarla ad un galà.

In caso puntate tutto sulle paillette e gli strass. Sono loro i veri Asterix e Obelix dell’armadio. Sono ovunque, attaccati ad ogni cosa per il gusto di farci brillare. Poesia a parte, la paglia abbinata ad un tubino classico, quindi elegante, non ha il suo perché!

Non lasciatevi scappare l’occasione di essere in perfetta sintonia con il buongusto!