L’oroscopo ti dice qual è l’hobby più adatto a te

ARIETE - L’Ariete è un segno che non ama stare con le mani in mano ed è sempre pronto per vivere nuove avventure in compagnia dei suoi amici. Ha bisogno di provare sempre delle forti emozioni, mettendo alla prova il suo coraggio e la sua forza fisica. Tra i suoi hobby preferiti potrebbero sicuramente esserci le arti marziali e il combattimento, anche da guardare in tv. Anche il bunjee jumping potrebbe dargli quelle scariche di adrenalina necessarie per fargli sentire una nuova energia scorrere dentro le vene.



TORO - Se mangiare fosse considerato un hobby, sicuramente sarebbe quello preferito dal segno del Toro, insieme al gettonatissimo hobby del sesso. Il Toro, nonostante sia un segno che si dedica con premura al suo lavoro, è tendenzialmente una persona pigra e amante delle comodità e dei piaceri della vita, ai quali non riesce e non vuole resistere. “No” allo sport dunque e “sì” invece a tutto ciò che gli permette di rilassarsi, come un massaggio total-body oppure un percorso di talassoterapia in una spa.



GEMELLI - Il segno dei Gemelli vive dei suoi hobby, che sono innumerevoli e aumentano di giorno in giorno. Anche il suo lavoro, in tanti casi, è iniziato come hobby. Le idee del Gemelli sono in costante movimento, non riesce a frenarle e così inizia tantissime attività che non riesce a concludere. È un segno che ama giocare e divertirsi anche nelle relazioni e spesso pure i suoi amori sono dei passatempi. La sua libreria è piena di libri e riesce a portarli a termine più di qualsiasi altra cosa nella vita.



CANCRO - Nel tempo libero il Cancro desidera stare in compagnia della sua famiglia e spesso riesce a farlo di fronte a qualche bel film o, ancor meglio, di fronte ad una soap opera o una serie televisiva che richieda una certa continuità. Le storie drammatiche e romantiche sono indubbiamente le sue preferite. È importante che i suoi hobby siano vissuti tra le mura domestiche. Un Cancro doc potrebbe trascorrere l’intera giornata sul divano ad accarezzare il suo micio e a spazzolare il suo morbido pelo.



LEONE - L’egocentrismo del Leone è talmente tanto che nei suoi hobby deve necessariamente far trapelare qualcosa della sua personalità. È una persona molto creativa: ama dipingere e non di rado si fa fare qualche ritratto da piccoli e grandi artisti. I suoi hobby talvolta sono legati anche al mondo dello spettacolo, che gli consente di avere tutte le luci puntate addosso. Anche la politica è un buon palcoscenico, ma la presenza scenica non è sufficiente da sola a portare avanti con successo i suoi ideali.



VERGINE - Le pulizie di casa sono uno degli hobby preferiti dal segno della Vergine, che ama vivere in ambienti ordinati, puliti e sobri. È un segno intellettuale e perciò è attratto da vari tipi di documentari in tv. La sua curiosità permette di approfondire lo studio di tante discipline, come ad esempio le proprietà delle piante e il loro effetto sul corpo umano. Una vocina interiore spinge spesso il nativo Vergine a collezionare qualche oggetto, rasentando il fanatismo senza che nemmeno se ne accorga.



BILANCIA - Gli hobby della Bilancia sono strettamente legati alla sua vita sociale, che è sempre intensa e vivace. Non ama la solitudine e perciò, anche nei suoi hobby, ha bisogno di qualcuno che gli faccia compagnia. Lo sport ideale potrebbe essere il ballo, insieme al proprio partner. Per la Bilancia può essere considerato un hobby anche dedicarsi alla cura del proprio corpo, preferibilmente in un centro estetico. Qualche Bilancia si batte anche affinché lo shopping venga considerato un hobby: il suo preferito!



SCORPIONE - Il segno dello Scorpione viene sempre attratto dai misteri ed è per questo che tra i suoi hobby ci sono spesso discipline astrologiche come l’astrologia o la cartomanzia o la chiromanzia e tanto altro. Ama scrutare l’animo delle persone per scoprire i segreti più nascosti e riservati. Lo scorpione è molto affascinato anche al tema della morte e si diverte a leggere o studiare la biografia di personaggi che son venuti a mancare in modo misterioso. Un altro hobby è indovinare il finale dei film.



SAGITTARIO - Una persona piena di interessi come il Sagittario, quando si parla di hobby, ha l’imbarazzo della scelta! Ama lo sport, il tiro con l’arco e le lunghe passeggiate a cavallo. Ama viaggiare e visitare, anche se solo per poco tempo, città o località nuove e inesplorate, imparando lingue, usi e costumi del posto. Ama la vita e approfondisce spesso tematiche spirituali che gli consentano di trovare un significato più profondo alla sua esistenza. Vive i suoi hobby con grande passione ed entusiasmo!



CAPRICORNO - Qualcuno dovrebbe spiegare al Capricorno che le ore di straordinario al lavoro non possono essere considerate un hobby. Il Capricorno fa molta fatica a gestire il suo tempo e, dedicando troppe ore alla sua crescita professionale, finisce spesso per trascurare tutto il resto. Lo sport gli piace, ma il più delle volte lo segue in tv anzi che praticarlo in prima persona. Gli hobby più adatti al suo segno sono quelli legati al bricolage e al “fai da te”. Le costruzioni e i lego sono una grande passione!



ACQUARIO - Gli hobby dell’Acquario sono spesso tra i più stravaganti: può interessarsi con lo stesso stato d’animo a complessi problemi di fisica quantistica così come ad un corso per imparare a fare i cocktail. L’Acquario viene spesso colpito da tutto ciò che non viene considerato “normale” dalla massa. Nel suo tempo libero può interessarsi anche all’ufologia o allo studio di nuove tecnologie per tutelare l’ambiente. In tanti casi la musica si trasforma velocemente da hobby a tempo perso a lavoro a tempo pieno.



PESCI - Chi nasce sotto il segno dei Pesci ha il forte bisogno di liberare la sua fantasia e spesso lo fa proprio nei propri hobby. Non ha la costanza per portare avanti corsi che comportano un impegno fisso settimanale e, a volte, si lascia condizionare da quello che fanno i suoi amici, senza seguire le sue aspirazioni. Quando invece decide di seguire le sue inclinazioni artistiche, dà il meglio di sé. Tra i suoi hobby preferiti ci sono anche il nuoto e i film romantici (da vedere rigorosamente in compagnia).