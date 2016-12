Il make up diventa un alleato di salute

Essere in cura per una grave malattia come il tumore e non rinunciare a sentirsi femminili e soddisfatte della propria immagine : è la difficile equazione con cui devono confrontarsi le donne in cura per una patologia oncologica, la cui terapia spesso lascia segni importanti sull’aspetto fisico. Per questo l’Ospedale San Raffaele di Milano ospita incontri in cui alle pazienti vengono insegnati i “trucchi del mestiere” per valorizzare il proprio viso.

Uno di questi incontri si è svolto in questi giorni con la partecipazione di ClioMakeUp; la celebre make up artist e blogger ha incontrato un gruppo di pazienti del progetto Salute allo Spechio per un tutorial di make up dedicato. Clio ha insegnato alle pazienti come prendersi cura del viso, contrastare gli effetti delle terapie e riscoprire la propria femminilità. Hanno partecipato entusiaste anche alcune infermiere e volontarie dell’AVO, attente a cogliere i trucchi del mestiere per poterli poi a loro trasferire alle donne a cui prestano assistenza quotidianamente.



Ad accogliere Clio le ideatrici del progetto, la psicologa e ricercatrice Valentina Di Mattei e Giorgia Mangili, responsabile dell’Oncologia ginecologica del San Raffaele, che hanno spiegato: “Il contributo di Clio è prezioso perché è un aiuto concreto alle donne che hanno bisogno di riappropriarsi della propria immagine per stare meglio. La patologia oncologica, infatti, cambia l’aspetto fisico, rende difficile riconoscersi e, talvolta, capita che alcune donne fatichino maggiormente ad affrontare questi cambiamenti piuttosto che le terapie in corso ”.



Clio, ospite di Salute allo Specchio, ha dichiarato: “Ho sempre creduto che il make up significhi innanzitutto cura del sé; non è semplicemente colore e moda, ma ha un potere terapeutico: ci fa sentire meglio, ha una dimensione profonda che va oltre la superficie, toccando spirito e identità di ogni donna. Sono davvero onorata di aver preso parte come volontaria a questa iniziativa: ci insegna che il make up può avere un ruolo importante anche nel reparto di un ospedale e aiutare nel quotidiano le donne nel loro percorso di recupero del benessere”.



È intervenuta anche Maria Mantero, che ha portato in omaggio alla make up artist Vita, il turbante speciale realizzato dalla storica azienda Mantero Seta con uno scopo solidale: sostenere Salute allo Specchio. Vita sarà protagonista il 10 e l’11 maggio presso il Palazzo della Triennale (Spazio Lab) della mostra fotografica DonneConTurbanti a cura di Guido Taroni, è un accessorio che nasce proprio dalla collaborazione tra le stylist di Mantero e le pazienti di Salute allo Specchio.



Salute allo Specchio, che festeggia quest’anno il suo terzo compleanno, è un progetto promosso dall’Ospedale San Raffaele in collaborazione con l’Università Vita-Salute San Raffaele. Ideato dalle dottoresse Valentina Di Mattei e Giorgia Mangili, nasce dalla consapevolezza che eccellenza medica e qualità della cura debbano portare al pieno recupero del benessere fisico e psicologico della persona. Lo scopo è insegnare tecniche e strategie per gestire, dal punto di vista estetico, gli effetti collaterali delle terapie che impattano sull’aspetto fisico e sulla percezione della propria identità. Il ciclo di incontri rappresenta un momento speciale in cui la donna viene accompagnata affettuosamente in un percorso personalizzato di recupero della propria femminilità ed è condotto da professionisti dedicati, da volontari e dall’équipe di psicologi.