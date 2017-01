Ritorno a scuola: come facilitare il rientro

Dopo le vacanze di Natale e tanti momenti magici trascorsi tutti insieme, tornare a scuola per alcuni bambini può essere un vero e proprio shock . Trascorsa l'Epifania, lucine e alberi tornano in soffitta e si ricomincia con la routine quotidiana fatta di levatacce, compiti e interrogazioni. Insomma, a pensarci bene, i piccoli di casa non hanno proprio tutti i torti a vivere questo momento come un qualcosa di traumatico. E anche i grandi non se la passano meglio, il rientro in ufficio non è certamente comparabile con il relax, le riunioni golose o le ore trascorse sulle piste da sci. Una volta rotto il ghiaccio, però, ci si riprende piuttosto rapidamente. Ma il trauma del rientro si vive meglio attuando alcune strategie , valide per tutta la famiglia.

Programmi belli - Il modo migliore per neutralizzare il malumore del rientro post-vacanze, è iniziare a programmare qualcosa di bello e piacevole. Non è necessario che si tratti di una vacanza o di un weekend, funzionano anche le piccole soddisfazioni quotidiane. Per esempio: un giorno dedicato alla merenda golosa in pasticceria, un altro pomeriggio con incursione all'acquario o al museo, riunioni con amichetti per studiare insieme...Gli spunti sono davvero molti, a seconda delle preferenze di grandi e piccini.



Nuove abitudini - Per scacciare la sensazione di monotonia della routine, che perde sempre il confronto con l'entusiasmo dell'imprevedibilità vacanziera, si può iniziare il nuovo anno cambiando qualche abitudine ormai vetusta per la famiglia. Alcune idee: andare a scuola tutti insieme in bicicletta, introdurre un nuovo sport pomeridiano oppure abolire le attività extra-scolastiche per annoiarsi in tutta libertà, cambiare lo zaino di scuola, rivoluzionare la colazione e farla a ritmo di musica. Il cambiamento, che tanto spaventa gli adulti, piace ai bambini che lo vivono giustamente come un'avventura e un'opportunità per mettersi alla prova.



No all'ansia da prestazione - Il ritorno a scuola dopo le lunghe vacanze natalizie, è traumatico anche perché solitamente coincide con un periodo dedicato alle interrogazioni e alle verifiche di chiusura del primo quadrimestre. Dunque, al danno si aggiunge anche la beffa: non solo finiscono le vacanze, ma ad attendere i bambini e i ragazzi ci sono voti e ore di studio. Allentare l'eventuale ansia da prestazione è la prima cosa da fare, per iniziare l'anno nuovo con uno spirito diverso. Più morbido e più sano per tutta la famiglia.



Stare insieme - Con il rientro scolastico, si possono anche organizzare nuove occasioni per stare insieme ai compagni (e ai genitori degli amici di classe). Feste in maschera, pigiama party, cinema casalinghi, pomeriggi al parco, picnic, partite di calcio o pallavolo: creare momenti di socializzazione fuori da scuola, compatta il gruppo e allenta eventuali tensioni.