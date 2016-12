Come leggere insieme ai bambini: ecco tre modi

L'inverno è il momento ideale per condividere momenti di lettura con i bambini . Fuori fa freddo e il maltempo sicuramente non rende invitante una passeggiata o un incontro ai giardinetti con gli amichetti. A questo aggiungiamoci i vari malanni di stagione e il tempo da passare in casa diventa moltissimo. Per questo sono tanti i pomeriggi o i week end passati da riempire di attività particolari, magari in compagnia di una enorme tazza di cioccolata calda, una copertina e, perché no, anche un bel libro appassionante.

Il primo passo è leggere ai bambini e poi, pian piano, cercare di insegnare loro i suoni che le sillabe scritte producono.



Ecco tre modi per leggere insieme ai bambini:

1. Nella loro cameretta si può dedicare uno spazio alla lettura. Basta un angolo: una libreria a misura di bimbo, tanti libri colorati, una tenda, dei cuscinoni o una poltroncina. Quello sarà il luogo in cui la fantasia dei bambini verrà nutrita dalle parole del libro che avranno per le mani. Non si distrarranno e potranno apprezzare al meglio la storia.



2. Durante la giornata da passare insieme al bambino, venite a contatto con tantissime scritte. Istruzioni, cartelli stradali, segnali di indicazione, insegne e simili. In automobile, in autobus o nei tragitti casa/scuola-scuola/casa percorsi a piedi, divertitevi a leggere insieme e a far leggere al bambino tutto ciò che di scritto incontrate. Inoltre le informazioni acquisite con questo gioco possono essere spunti per tantissimi discorsi e tante cose da insegnare ai piccoli.



3. Alla fine della giornata è importante rendere speciale il rito della favola della buonanotte. Mettetevi sotto le coperte insieme al bambino, accendete un'abat-jour che faccia una luce fioca, meglio se colorata e via alla lettura. Cambiate voce al cambiare del personaggio, magari assegnando toni simpatici o tetri a seconda del ruolo, imitate i rumori e le canzoncine d'introduzione delle scene. Si potrà cambiare libro ogni sera se si tratta di testi brevi oppure scegliere una storia lunga e leggerne un capitolo ogni sera.