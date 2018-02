Arredo: scopri le proposte per il divano di casa Istockphoto 1 di 14 Istockphoto 2 di 14 Istockphoto 3 di 14 Istockphoto 4 di 14 Istockphoto 5 di 14 Istockphoto 6 di 14 Istockphoto 7 di 14 Istockphoto 8 di 14 Istockphoto 9 di 14 Istockphoto 10 di 14 Istockphoto 11 di 14 Istockphoto 12 di 14 Istockphoto 13 di 14 Istockphoto 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Passati secoli dai rivestimenti in alcantara, tessuto rivoluzionario che andava per la maggiore negli anni '90, e messo da parte il divano in pelle, non certo per la bellezza quanto per il budget non sempre alla portata di chiunque, per anni abbiamo acquistato divani in tessuto, più o meno grezzo, più o meno lavabile, ma certamente rigoroso, possibilmente nella scala dei grigi.

Belli, senza tempo, ma che ci hanno anche un po' stancato.



Soft & Touch: è questo il must per la tendenza arredo che sta spopolando. Già, perché adesso morbidezza ed eleganza trovano il connubio ideale rivestendo divani dalla linea semplice, ma dalla eleganza senza tempo. Così, senza nemmeno quasi accorgercene, riscopriamo colori inediti e vivaci, che trovano nel velluto la loro massima esaltazione: lucente, soffice, prezioso. Il velluto riveste con eguale eccentricità modelli più classici e importanti così come sedute contemporanee e dal look giovane e minimalista; vincono i colori accesi come il verde bosco, il blu o il violet, di gran moda quest'anno. Se proprio non volgiamo esagerare, sì anche al tortora purchè profilato di azzurro indaco, un tocco di classe davvero super chic.



Evviva la tradizione: non mancano in ogni caso le proposte che si rifanno alla tradizione. Il chesterfield si rinnova proponendo nuance ardite, come il giallo ocra, oppure classici grigi purchè sottolineati da una parete a contrasto possibilmente in tinte pastello; i divani in tessuto sono colorati e vibranti, diventando il fulcro della stanza e catalizzando l'attenzione di chi vi soggiorna; il divano bianco, vero classico senza tempo, si offre in versione sbarazzina se dal design minimalista o sfondando pareti coloratissime per dare il meglio di sé.



Sobrietà irrinunciabile? chi non vuole abdicare lasciandosi alle spalle l'eleganza sommessa, può tranquillamente optare per il divano in pelle color tabacco da abbinare al grigio canna di fucile o anche al duro acciaio per un soggiorno dal taglio maschile e rigoroso, ma glamour senza sconti.