Arredo: dieci pergolati per difendersi dal caldo

Stare all'aria aperta va bene, ma quando l'aria si fa rovente è il momento di mettersi al riparo. E cosa meglio di un pergolato , fresco e ombroso, per trascorrere qualche momento di relax o per gustare un pranzo o una cena in giardino ? Ecco dieci proposte a cui ispirarsi per arredare il nostro angolo outdoor .

Ricoperti di fiori o semplicemente da teli bianchi, lasciati nudi o associati a canniciati, i pergolati sono sinonimo della bella stagione.

Inseparabili compagni delle ore dedicate al relax all'aperto, non conoscono il tramonto e fanno da complemento d'arredo nelle case di concezione modernissima così come nelle abitazioni che si ispirano a vecchi casali o ville d'altri tempi.



Tipici della tradizione mediterranea, i pergolati bianchi sono perfetti per ombreggiare una piscina o anche per impreziosire gli spazi verdi arricchendoli di corolle multicolori. Bouganville, rose rampicanti e glicine sono perfetti e bellissimi e impreziosiscono i nostri spazi outdoor con raffinata eleganza.



Molto belle anche le pergole dal sapore Art Decò, che con il loro fascino indiscusso restano regine degli angoli all'aperto.



Il design più contemporaneo predilige le linee definite e materiali di ultima generazione, che accompagnano volentieri anche il patio di case di montagna o che approfittano di un living senza soluzione di continuità con l'interno.



Suggestivi e super romantici, i pergolati dedicati alle cene d'estate: guarniti di candele e piccole luci bianche e morbide, sono il top per momenti da trascorrere in compagnia degli amici o anche da soli con la propria famiglia: in fondo, ogni momento normale può essere speciale...