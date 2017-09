Quinoa, la pianta amica dei celiaci... e non solo! Istockphoto 1 di 6 Istockphoto 2 di 6 Istockphoto 3 di 6 Istockphoto 4 di 6 Istockphoto 5 di 6 Istockphoto 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Quinoa: alzi la mano chi di noi non ne ha sentito parlare almeno una volta. Ormai sta diventando parte della nostra tavola a buon diritto, la troviamo al supermercato insieme a legumi secchi e ad altri semi dalle proprietà nutrizionali interessanti.

Buona e gustosa, è anche divertente, con tutti quei pallini colorati, e croccante quando la si mangia: accompagna perfettamente le insalate, con la frutta, ma è ottima anche da sola o in preparazioni alimentari con le carni bianche.



Priva di glutine, la quinoa ha ancora più proteine del frumento e persino del grano saraceno, è ricca di acidi grassi mono e polinsaturi e di sali minerali come il potassio, il magnesio, il calcio, il ferro, lo zinco e il fosforo; contiene la vitamina E, prezioso antiossidante protegge gli ed è molto ricca di acido folico, che come sappiamo è importantissimo per le donne in gravidanza



I benefici della quinoa per la nostra salute sono davvero tanti, proviamo a vederne alcuni.



Niente glutine, grazie: i semi macinati della quinoa forniscono una farina contenente prevalentemente amido: ecco perché questa pianta viene classificata come cereale anche se non fa parte delle graminacee. Si distingue da altri pseudocereali, come il grano saraceno, l'amaranto e la chia, per l'alto contenuto proteico e per la totale assenza di glutine.



Bye bye colesterolo: le fibre contenute nella quinoa regolano il colesterolo cattivo e abbassano la pressione sanguigna, riducendo così il rischio di disturbi cardiocircolatori.



Buco nello stomaco, addio: la quinoa, grazie alla farina integrale e alle fibre, ha un altissimo potere saziante oltre ad abbassare il livello di colesterolo e zuccheri nel sangue. Ottima quindi per allontanare gli attacchi di fame nervosa e per contrastare la voglia di trasgressione quando decidiamo di metterci a dieta.



Mai più mal di testa: la quinoa contiene anche la vitamina B12, utile nel prevenire l’emicrania, mentre le saponine (che solitamente vengono eliminate nel processo di lavorazione e di riduzione a uso alimentare), sono fondamentali per la cura delle lesioni delle pelle.



Guerra ai radicali liberi: la quinoa è stata studiata in ambito cosmetico. Alcuni ricercatori hanno scoperto le proprietà esfolianti dell’estratto ricavato dal pericarpo della quinoa, ossia della sua parte esterna, considerato un elemento di scarto non utilizzabile, ma ricco di saponine e polifenoli, che agiscono sulla salute della pelle contro l'invecchiamento cellulare.



Su di morale: grazie alla presenza di lisina, la quinoa ha anche proprietà antidrepressive e tiene lontane ansia, malinconia e tristezza. La lisina infatti stimola il rilascio di serotonina, il neurotrasmettitore noto anche come "ormone del buonumore".