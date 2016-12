26 gennaio 2015 Quattordici elementi che renderanno la tua dieta a prova di grasso Quando si parla di alimentazione sana pensiamo subito a rinunce e costrizioni, ma basta qualche trucco per restare in forma mangiando con gusto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Seguire un regime alimentare non implica grosse restrizioni come pensano la maggior parte della gente. La confusione è legittima, vista la disinformazione sull’argomento, ma con qualche accorgimento potrai ritrovare le energie senza rinunciare al gusto. Il segreto di base è incrementare l’assunzione di vegetali – frutta, verdura, legumi, e dare un taglio netto ai cibi processati, ricchi di conservanti e altri ingredienti che si sposano male con un’alimentazione corretta.

1. Varia la tua dieta - Non tutte le sostanze di tutti i nutrienti sono conosciute, per assicurarsi di trarre ciò che serve al tuo corpo il consiglio è di variare quanto più possibile la dieta.



2. Occhio alle porzioni - Certamente non c’è limite alla quantità di verdure che si possono assumere ma, quando si tratta di altri alimenti, è bene tenere d’occhio le quantità. Inizia con l’eliminare gli antipasti in favore di un piatto di verdure grigliate e leggi bene le etichette dei cibi confezionati: pacchetti estremamente piccoli affermano di essere sufficienti per più porzioni, ti converrà moltiplicare le calorie per avere un quadro realistico di quanto tu stia mangiando.



3. Mangia i prodotti della terra - È stimato che per una dieta di 2000 kcal occorrano due piatti e mezzo di verdure e due coppe di frutta al giorno. Questi alimenti, oltre a essere poco calorici, appagano la voglia di zuccheri, ti danno energia e aiutano a prevenire patologie gravi, quali il cancro.



4. Scegli i carboidrati integrali - I carboidrati complessi sono, infatti, l’ideale per non diventare dipendenti dagli zuccheri e sentirsi sazie. Oggi, anche le pizzerie si sono attrezzate con farine non raffinate, in modo da non rinunciare al piacere della pizza con gli amici senza sensi di colpa.



5. Limitare lo zucchero e i cibi raffinati - Da evitare i cibi con un indice glicemico molto alto, il trucco è di abituarsi pian piano a ridurre le dosi di zucchero. Si tratta, infatti, di “calorie vuote”, utili per prendere peso senza appagarti.



6. Goditi i piaceri del pesce e della frutta secca - Questi alimenti sono ricchi di nutrienti e antiossidanti che ti faranno sentire energica aiutandoti a prevenire malattie infiammatorie. Ostriche e gamberi a volontà faranno rimpiangere a chi ti è vicino di non seguire il tuo regime.



7. Riduci i grassi animali - Va bene mangiare carne ma con moderazione. Mangiare due volte a settimana proteine animali fa bene, esagerare rischia di far alzare i livelli del tuo colesterolo.



8. Elimina i grassi idrogenati - Contenuti nei dolci preconfezionati e nel fritto, aumentano il colesterolo cattivo (LDL) e di conseguenza il rischio d’infarto. Li troverai menzionati sull’etichetta, abituati a leggerla!



9. Diminuisci la tua dose di colesterolo giornaliera - Ci sono molti modi in cui puoi prevenire diverse patologie: optare per le cotture al forno e al vapore, invece che per il fritto, è una di queste. La tua bilancia ti ringrazierà.



10. Diminuire il sodio, aumentare il potassio - Il sale fa male, per la cellulite e per il cuore. Abituarsi a cibi meno sapidi è possibile e aiuta a prevenire il diabete, patologie renali e cardiache. Quello di cui non dovrete preoccuparvi è il potassio: contenuto nei fagioli, banane, patate e yogurt, ti aiuterà a mantenere bassa la pressione sanguigna.



11. Presta attenzione al calcio e alla vitamina D - Vitali per la salute delle ossa, si trovano in: latticini, succo d’arancia e soia. La vitamina D, inoltre, si trae anche dal sole: l’occasione per perfetta per un pranzo in riva al mare.



12. Non scegliere mai gli integratori rispetto al cibo - Sembrerà banale, ma gli integratori non possono sostituire una dieta sana. Le verdure, infatti, non contengono un singolo elemento ma composti tra vitamine e minerali.



13. Sii cosciente delle calorie contenute nei liquidi - Le bibite gassate contengono zucchero, così come i succhi di frutta e gli alcolici. Se ti sembra di aver mangiato poco e aver bevuto soltanto tieni presente le etichette di questi prodotti. Opta, invece, per succhi fatti in casa, tè e acqua: un litro e mezzo è quello che ci vuole per idratare la pelle e combatte la buccia d’arancia.



14. Limita l’alcol - Specialmente nei giorni feriali, quando le occasioni di convivialità diminuiscono, limita il consumo di alcolici. Non privarti però di un bicchiere di vino all’occasione: una quantità moderata dà, infatti, enormi benefici al cuore.