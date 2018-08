I cibi anti-caldo perfetti per la spiaggia

ACQUA E DINTORNI - Al mare si ha soprattutto bisogno di bere. Le temperature elevate e l’azione di sole e vento, contribuiscono a farci disperdere quantità importanti di liquidi. E’ essenziale avere una scorta adeguata di acqua (almeno due litri a testa), a cui aggiungere quella contenuta nella frutta e nella verdura, indispensabili per reintegrare i sali minerali che si dispendono con il sudore. Per questo è bene prevedere un menù a base di cibi “idratanti” come prosciutto e melone, anguria a cubetti, frutta di stagione. Sì anche alle insalatone con verdure grigliate, fagiolini cotti al vapore, pomodori a volontà.



SE CI SONO BAMBINI - Con i piccoli serve qualche attenzione in più. Ai succhi di frutta in bottiglia e al tè confezionato sono preferibili bevande di preparazione domestica, per evitare un eccesso di zuccheri aggiunti. Sì anche alle acque aromatizzate e alle bibite home made a base di infusi di fiori, reperibili in erboristeria, oppure al tè aromatizzato aggiungendo all’infuso ancora caldo qualche foglia di menta fresca o qualche fetta di frutta. Si lascia a macerare per un paio d’ore, poi si filtra e si ripone in frigorifero fino al momento di consumarlo.



PRANZO IN SPIAGGIA - L'insalata di riso è un classico di sicuro successo, gustoso e coloratissimo. E’ un ottimo piatto unico a patto di non cadere in alcuni errori: evitare i complenti sott’olio, preferire il tonno al naturale, non eccedere con i condimenti, scegliere il riso parboiled che mantiene i chicchi ben separati senza bisogno di ungerli troppo, non aggiungere maionese. Quest’ultima, oltre a contenere moltissimi grassi e calorie inutili, è una salsa che si guasta facilmente se non è conservata al fresco: decisamente non è adatta al consumo in spiaggia. In alternativa al riso, si possono adoperare la pasta, oppure i cereali come il farro, magari accompagnato a verdure a cubetti e pomodorini. Ottimo è anche un buon cous cous freddo con tante verdure e foglie di menta fresca e pomodorini.



MERENDA A COLORI - La frutta è un'ottima merenda: sazia senza appesantire ed è utile per reintegrare liquidi, sali minerali e vitamine. I centrifugati e i frullati, oggi un vero e proprio trend, sono altamente dissetanti e possiedono numerosi effetti benefici: sono però più adatti da consumare a casa dato che l’ideale e berli appena fatti. Si possono comunque travasare in una bottiglia ben chiusa e portarli al mare nella borsa termica. Gli ingredienti del momento? Cocomero e melone, rinfrescanti e in grado di favorire l'abbronzatura. Questi due frutti sono ideali da mangiare al naturale sotto l’ombrellone: l'anguria, infatti combatte la stanchezza e disseta grazie al contenuto di magnesio, potassio e vitamina B1 e B6. Inoltre, è ricca di carotenoidi, fra cui licopene, importante per il benessere della pelle.



MEGLIO EVITARE – In spiaggia, o in generale nei luoghi dove le temperature sono alte, occorre prestare attenzione alla corretta conservazione dei cibi perché il rischio di contaminazione e la velocità di decadimento degli alimenti è alto. Meglio evitare i cibi più deperibili, come quelli ricchi di acqua o i latticini, in particolare yogurt e formaggi molli: meglio riservarli ai pasti in casa o tenerli accuratamente riposti nella borsa termica; in questo caso l’ideale è consumarli al più presto, finché il ghiaccio sintetico è ancora solido. Attenzione anche a granite e gelati, specie se li acquistate dai carrettini ambulanti: le giuste condizioni di igiene e la conservazione della catena del freddo non sono sempre garantite, esponendoci a infezioni intestinali. attenzione anche alle bevande alcoliche che con il calore della spiaggia possono giocare brutti scherzi: meglio rimandare tutto all'happy hour o al momento della cena.



