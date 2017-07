Insalata di pasta con pesto leggero

PROCEDIMENTO

Per preparare l’insalata di pasta, fate bollire l’uovo nell’acqua per 8 minuti. Sbucciatelo e tenetelo da parte. Tostate i pinoli in padella per qualche minuto e sciacquate bene i capperi. Lavate il basilico e fatelo asciugare. Portate a ebollizione abbondante acqua salata per la pasta e aggiungete lo zafferano.