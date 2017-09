Detox d’autunno: scopri gli ortaggi tuoi alleati

PRIMI BRIVIDI – La temperatura inizia a calare, a volte anche in modo brusco e con una certa escursione termica tra il giorno e la sera. Può essere il momento di tornare alle zuppe e ai minestroni, un vero jolly che può essere preparato in anticipo e servito ben caldo, ma anche appena tiepido o a temperatura ambiente se il clima esterno è mite. Si tratta anche una soluzione strategica se si vuole perdere un po’ di peso: una bella minestra dà soddisfazione allo stomaco e, senza l’aggiunta di pasta e patate, non ha toppe calorie.



ARANCIONE D’AUTUNNO – La zucca è una grande protagonista di stagione. E’ ricca di Omega3, contiene poche calorie e ci rallegra con il suo colore intenso e il suo sapore dolce. Si può aggiungere al minestrone, trasformarla in vellutata con l’aggiunta di una patata, oppure cuocerla semplicemente al forno: basta tagliarla a pezzi e appoggiarla sulla carta da forno, con l’aggiunta di un rametto di rosmarino.



ORTAGGI – Le zucchine sono ottime alleate del nostro menù e sono ancora facili da reperire sui banchi del mercato: al supermercato si trovano praticamente tutto l’anno: approfittiamone per godere delle loro virtù antiossidanti, diuretiche e depurative. Ottime qualità ha anche la cipolla, che ha in più la virtù di rafforzare il sistema immunitario. Per ottenere un’ottima zuppa con questi due ingredienti detox, basta cuocere gli ortaggi e frullarli con un mixer dopo aver aggiunto magari qualche fogliolina di basilico. Si può condire con un filo d’olio e con un pizzico di peperoncino a piacere. Servita fredda, questa zuppa ha ancora il sapore dell’estate.



VERDURE A FOGLIA – Le erbette, gli spinaci e le coste sono un contorno ideale in tutte le stagioni, aiutano la depurazione e sono di facilissima preparazione. Bastano pochissimi minuti di cottura in acqua bollente, in modo da preservarne le proprietà.



VERDURA DA BERE – Oltre alle zuppe, si può fare ricorso a un bel centrifugato di verdura, magari unito a un frutto per correggerne il sapore e renderlo più accattivante. Si può anche aggiungere un pezzetto di zenzero, per una bevanda con quel tocco in più.



QUESTIONI DI FUOCO – Per risparmiare tempo e soprattutto per preservare il più possibile le proprietà nutrizionali delle verdure, è meglio scegliere cotture brevi e semplici. La bollitura è da utilizzare il meno possibile: le elevate temperature distruggono molti nutrienti, in particolare la vitamina C. Meglio la cottura a vapore o quella in pentola a pressione. Se lavori fuori casa e hai poco tempo, puoi far cuocere la verdura in quantità più abbondanti e conservarla in frigorifero. In alternativa, si può dividere la verdura già cotta in porzioni e congelarla, in modo da avere a portata di mano un pasto semi-pronto per i momenti di superlavoro.



IL MENÙ – Ecco un esempio di menù detox, a cui ispirarsi per il quotidiano benessere del cambio di stagione. A colazione sostituisci il solito caffè con una tazza di tè verde, che idrata e depura l'organismo. Accompagnalo con una fetta di pane integrale tostato e con una macedonia di frutta fresca a cui aggiungere due o tre mandorle, per contrastare il calo di glicemico e la sensazione di “buco nello stomaco” di metà mattina. Verso le 11 ci si può concedere uno spuntino con uno yogurt magro o un frutto. A pranzo, se dobbiamo mangiare fuori casa, l’alternativa detox alla mensa o al panino può essere una bella insalata preparata a casa, con tante verdure da abbinare al farro, al riso integrale, oppure al cous cous. A cena, dopo un bel passato di verdura, è ottima una porzione di pesce azzurro, ricco di Omega3, con contorno di legumi; in alternativa si può scegliere un piatto di ricotta e spinaci e un'insalata di finocchi, dall’elevato potere detossinante.