Melanzane, un benefico ortaggio anti cellulite

È uno degli ortaggi protagonisti della stagione estiva: la melanzana , per il suo basso contenuto in lipidi e calorie (circa 17 calorie per 100 grammi), rappresenta una saporita e sana alternativa a piatti ben più "pesanti". In più, è dotata di spiccate proprietà che agevolano la digestione.

LE PROPRIETA' - L'ortaggio aiuta a ridurre il contenuto di colesterolo nel sangue ed è adatta per chi soffre di crampi muscolari grazie al suo elevato contenuto in potassio. Ha notevoli proprietà diuretiche, essendo formata da circa il 93% di acqua: la sua azione nel combattere la ritenzione idrica è così efficace da essere indicata fra i "super cibi" che aiutano a combattere la cellulite.



LA RICETTA: BACCALA' CON OLIVE TAGGIASCHE, MELANZANE E PACHINO (gentilmente offerta da Osteria Pucci - Roma). Avvolgere 1200 grammi di baccalà in una pellicola e immergerlo in acqua calda per circa 40 minuti. Nel frattempo preparare tre melanzane a funghetto dopo averle tagliate e dissalate. Aggiungere 500 grammi di pomodori pachino non conditi e far soffriggere il tutto. Una volta pronto il baccalà, tagliarlo a cubetti e condirlo con olio, sale e pepe, e appoggiarlo sopra alle melanzane a funghetto. A conclusione, sopra il baccalà, decorare con olive taggiasche a vostro piacimento e con una fogliolina di basilico. LA RICETTA PASSO PASSO.



Per le melanzane a funghetto: prendere una melanzana, tagliarla, senza togliere la buccia, e togliere i semi. Il tutto viene tagliato a cubetti, viene scaldato nell'olio con sale per circa 12 minuti. Aggiungervi dei pomodori pachino a metà cottura. Una volta pronte passarle nella carta assorbente così da trattenere l'olio in eccesso.



IL CONSIGLIO VELOCE - In alternativa, se volete risparmiare un po' di tempo, lo chef dell'Osteria Pucci propone di spolpare il baccalà, mettere tutti gli ingredienti in una ciotola, impastare sino a creare una sorta di budino.