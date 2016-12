Cosmetici: le nuove tendenze della bellezza

Secondo un recente sondaggio realizzato da Ipr marketing, il 71% degli italiani si fida di più di un cosmetico realizzato con gli ingredienti naturali di una azienda agricola piuttosto che dei cosmetici prodotti da una marca commerciale. E come dare loro torto? Spesso questi cosmetici sono creati a partire da ingredienti davvero preziosi e speciali.



La bava di lumaca sulla pelle - I cosmetici alla bava di lumaca risultano tra i migliori per la cura e la rigenerazione della pelle: sono infatti capaci di rallentare il processo di invecchiamento, grazie alle proprietà idratanti, lenitive e rigeneranti di questa sostanza, nonostante il senso di ripulsa che può suscitare. La bava di lumaca agisce come potente anti aging, depigmenta le macchie e attua una profonda riepitelizzazione della pelle; viene anche impiegata anche come cicatrizzante nelle ferite di piccola entità ed è coadiuvante nella cura dell´acne.



Un bagno nel vino (o quasi) - È scientificamente provato che il vino ha effetti idratanti, tonificanti ed antiossidanti. I polifenoli presenti negli acini d'uva aumentano la resistenza dei vasi sanguigni, rinforzano la circolazione, proteggono la pelle donandole elasticità. Il vino contrasta i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento dei tessuti cutanei e contiene antiossidanti che rallentano la comparsa delle rughe. I cosmetici che contengono uva e derivati sono molto comuni: provateli.



Il latte di asina, wellness di Poppea e di Cleopatra – Era il segreto della bellezza di Cleopatra e di Poppea fin dai tempi più antichi: il latte di asina agisce in modo naturale ed efficace nella difesa contro i danni del tempo e contrasta il naturale invecchiamento cutaneo. Contiene composti attivi antiossidanti e rigeneratori, tra cui gli acidi grassi insaturi e numerose vitamine A, B2, C e E. Il latte di capra, invece, è particolarmente indicato per chi ha una pelle molto secca e che ha bisogno di idratazione profonda e nutrimento. Le sue proprietà benefiche donano una vellutata e sana bellezza, anche alle pelli più sensibili. E' il punto di forza di molte Spa e centri benessere: cercate la struttura a voi più vicina.



Lisci come l'olio - L'olio d'oliva ha proprietà curative e cosmetiche: le sue proprietà emollienti, ammorbidenti ed anti-infiammatorie sono miracolose per combattere tutti gli stati di secchezza e desquamazione cutanea. Inoltre è un anti-aging naturale poiché i grassi che lo compongono, i trigliceridi, sono molto simili al sebo della nostra epidermide. Questi prodotti donano una pelle morbida, setosa e idratata in profondità. Ideale anche per ottenere visibili miglioramenti di cellulite, atonia tessutale e rassodamento.



A cura della redazione "Bella più di prima"