Argilla blu per una bellezza fai fa te

Tutte le argille contengono oligoelementi importanti, come argento, oro, ferro, mercurio, piombo, stagno e rame. E proprio a queste quantità "omeopatiche" di metalli anche preziosi dobbiamo gli effetti benefici.



ADDIO CELLULITE - L'argilla blu è particolarmente indicata come base per la preparazione di trattamenti anticellulite e per regolarizzare il sebo della pelle, soprattutto in zone del corpo sfavorevolmente interessate dall'acne come schiena e spalle.



VISO – Per quanto riguarda le maschere di bellezza per il volto, il nostro consiglio è di scegliere l'argilla rosa o l'argilla bianca, sicuramente più delicate e adatte al viso. Ciononostante, l'argilla blu risulta essere ottima per visi con pelli porose, per purificare la cute, levigare le rughe, trattare la pelle tendente all'acne e favorire la scomparsa dei brufoli. Mescolate due cucchiai di argilla e un cucchiaio di acqua tiepida, basteranno questi due semplici ingredienti per essere belle più di prima.



DEODORANTE NATURALE - Sapete che l'argilla blu assorbe i cattivi odori? Ebbene sì, è utilissima per la preparazione di impacchi deodoranti (per il corpo o da aggiungere eventualmente all'acqua del pediluvio).



CAPELLI - L'argilla blu è un ottimo trattamento antiforfora. Versatene un cucchiaino in un bicchiere, lasciate depositare sul fondo, filtrare e versate massaggiando sul cuoio capelluto. L'argilla rimasta? Non buttatela, utilizzatela per impacchi di bellezza sulla pelle!



