Unghie: dalla nail art al french

07:00 - Estate, caldo, mare e voglia di accendere il look. Partendo anche delle unghie, visto che le mani sono sempre in primo piano. Le nuove tendenze sono non solo nei colori, ma anche nella nail art e nel french. La moda unghie si evolve rapidamente.



Il trend dell'estate 2014 è senz’altro quello dei fiori e dei colori per le mani e per il beauty look in generale. Libero sfogo quindi alla nail art, e le fan non potranno fare a meno di disegnare fiori, margherite e fiorellini di ogni tipo sulle proprie unghie. Ma anche pois, rose rosse, trame esotiche. Abolita invece la nail art grafica, ispirata alla Pop Art e all'optical anni Settanta che hanno spopolato l’anno scorso. Spazio invece ai colori e disegni romantici. Ma anche i brillantini per i party notturni o pattern e loghi famosi per le più eccentriche, senza esagerare mai. I colori del mare, ovviamente, così come onde e spiagge.



Inoltre, per le amanti della nail art unghie gel, si possono utilizzare i cristalli, da applicare sull’attaccatura, in questo modo realizzerete sempre un half moon manicure, ma dall’aspetto quasi tridimensionale. Anche il french non abbandona le manicure estive e anche in questo caso esplodono i colori. La mezzaluna classica diventa colorata: dal celeste al rosa a tutta la cromia pastello. Ne avete davvero per tutti i gusti, difficile non trovare la soluzione più adatta al proprio look. Le unghie con french manicure sono ancora un must per molte donne, ma le ultime tendenze suggeriscono di scegliere tra le nuove versioni: gradient impreziosita da piccoli glitter oro e nero, che vanno a sfumare sulla lunghezza. Oppure il Moon Mani. Conosciuta anche come half moon, si tratta di una nail art per unghie corte, che mette in risalto la mezza luna, che però rimarrà “nude look”, colorato poi il resto dell’unghia fino alla punta.