La prima vacanza a due: ecco come fare perché sia fantastica

Siete ormai prossimi alla partenza ? Desiderate, agognate, sognate: le prime vacanze a due , che sembravano così lontane, ora sono proprio qui, dietro l'angolo. Ma c'è un ma: se non vogliamo che si trasformino in un disastro, per andare d'accordo l'unica è usare trasparenza e sincerità, senza necessità di mostrarsi per quel che non si è, ma rispettando invece se stessi e il nostro partner. Scopriamo insieme qualche piccolo suggerimento per una vacanza felice insieme .

Dì la tua: Prendiamoci la responsabilità di esprimere le nostre preferenze. Di fronte a una scelta diciamo semplicemente la mostra, ciò che vorremmo e quel che non vorremmo fare: scoprire un'opzione che piaccia a entrambi sarà una bella soddisfazione e un ottimo inizio!



Gestire i contrattempi: Capita di sbagliare strada oppure di ritrovarvi in un hotel che non è esattamente quel che si pensava. Stemperare la tensione è fondamentale: una bella risata rende complici e stempera la tensione. A distanza di anni esperienza come queste si ricordano con un sorriso affettuoso.



Just in time: Arrivare in orario è una buona abitudine che vale nel lavoro come nella vita privata, perché significa avere rispetto per il tempo degli altri. Darsi una tabella di marcia e rispettarla sarà fondamentale, meglio se contempla anche un luogo dove incontrarsi facendo in modo che ognuno si senta libero senza dover necessariamente rimanere in attesa dell'altro.



Microcosmo: Condividere idee, suggerimenti, desideri per la vacanza è importante, ma anche trovare dei momenti solo per sé è altamente consigliato: fare in modo che ognuno possa godersi qualche giornata come preferisce è sicuramente una bella valvola di sfogo e garantisce la voglia di ritrovarsi insieme.



Viva le differenze: Amarsi non significa avere lo stesso carattere o affrontare la vita in modo identico. Pazienza, fiducia e capacità di accettare le differenze sono l'unico modo di vivere costruttivamente una relazione. Non calpestare i propri bisogni o quelli dell'altro, trovare un accordo che soddisfi pienamente entrambi è fondamentale in vacanza… e nella vita di tutti i giorni!