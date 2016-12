Gli uomini preferiscono le tonde

07:00 - Non crucciatevi troppo se avete due o tre chili in più che non vogliono sapere di andarsene per quanti sacrifici di gola facciate: la stragrande maggioranza degli uomini apprezza le donne “morbide”. La pensa così addirittura il 92% degli italiani: le signore in carne sono le loro preferite, apprezzate soprattutto perché più affascinanti e più sensuali. Le bellezze mediterranee hanno sbaragliato persino la concorrenza delle classiche top model, preferite dal restante 8%.

Il sondaggio è stato realizzato da Eliana Monti, tra i più importanti Club per single italiani, che ha interpellato un campione di 1000 uomini arruolati tra i suoi iscritti. I partecipanti sono stati invitati a descrivere il loro prototipo di donna. E, a differenza di quanto si possa pensare, i risultati hanno premiato le donne “burrose”. Insomma, niente magre, niente Kate Moss o Victoria Beckham. Molto meglio le curve.

I motivi di questa preferenza sono numerosi: in primo luogo le donne “morbide” sono apprezzate per la carica di energia che riescono ad emanare. Una caratteristica che le rende particolarmente attraenti agli occhi degli uomini che le guardano. Una donna in carne è sinonimo di felicità e di benessere: il seno abbondante e fianchi generosi non sono un problema, ma una splendida risorsa. E poi il sorriso: le donne curvy non sono mai (o quasi) tristi, per la gioia del loro compagno, il quale può godersi una partner positiva ed allegra.



La classifica delle celebrities più desiderate, infatti, vede al primo posto la splendida Monica Bellucci, che, più passa il tempo, più diventa bella. Le sue curve, i suoi splendidi occhi e la sua naturalezza fanno di lei una delle icone di fascino femminile più desiderate al mondo: il 38% degli intervistati ha ammesso di non poter resistere al suo fascino. Al secondo posto si è piazzata l’attrice Serena Grandi, reduce dal successo del film premio Oscar “La grande bellezza”. Da sempre icona di una bellezza tutta curve, la splendida attrice è nell’immaginario collettivo di donna formosa e allo stesso tempo di grande fascino. Il 29% degli uomini continua ad amarla, anche più di prima. Terza in classifica è la Manuela Arcuri, desiderata dal 20% del pubblico maschile. La bella attrice di Anagni con la gravidanza ha ulteriormente arrotondato le sue curve e ha guadagnato punti anche nel fascino. In quarta posizione si piazza la simpatica Antonella Clerici; adorata dal 13% del campione per il suo sorriso contagioso e per le sue curve sinuose.



“Non deve stupire un tale risultato – sottolinea la signora Eliana – Negli anni la tv e la pubblicità ci hanno propinato l’idea di una donna taglia 38 che non corrisponde alla realtà. Le donne, prima di essere delle misure, sono donne, con i loro sorrisi, con le loro insicurezze, con la loro bellezza e agli uomini è proprio questo che piace. Una donna con la D maiuscola!”.