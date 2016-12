Come va il rapporto di coppia? Lo rivela la posizione in cui riposi

11:51 - Dimmi come dormi e non solo ti dirò chi sei, ma anche come va il rapporto di coppia. Lo suggerisce una ricerca presentata all’Edinburgh International Science Festival dal prof. Richard Wiseman, psicologo dell’Università di Hertfordshire.

Wiseman e colleghi ritengono che la posizione che si assume durante il sonno sia rivelatrice di molti segreti. Per dimostrarlo, hanno coinvolto oltre 1.000 persone chiedendo loro di descrivere la propria posizione di sonno preferita, di valutare la loro personalità e la qualità del proprio rapporto. In base ai dati raccolti, i ricercatori hanno poi stabilito quali fossero le posizioni associabili a una determinata personalità e al tipo e condizione del rapporto di coppia.

La classifica delle posizioni di coppia vede al vertice, con una quota di preferenza del 42%, quella del dormire schiena contro schiena, mentre il dormire orientati nella stessa direzione si attesta il 31%. Si dorme uno di fronte all’altra solo nel 4% dei casi. Che dire di coloro che dormono vicini vicini? Sono il 12% le coppie che se ne stanno a meno di un centimetro l’uno dall’altra, mentre il 2% se ne sta oltre i trenta centimetri.



“Una delle differenze più importanti riguarda il contatto – commenta Wiseman nel comunicato UE – . Il 94% delle coppie che hanno trascorso la notte in questo modo si sono dichiarate felici della propria relazione, rispetto ad appena il 68% di coloro che non si toccano” . Il tatto è dunque un senso di grande importanza nel rapporto di coppia, che può segnalare se e quanto la relazione funziona.

Una maggiore distanza tra i partner durante la notte è segnale di un rapporto potenzialmente incrinato – cosa suggerita anche dai risultati dello studio. Oltre a ciò, la ricerca mostra che tipi più estroversi sono anche quelli più propensi a dormire vicino al partner, mentre i soggetti più creativi amano dormire sul lato sinistro.



“Questa è la prima indagine a esaminare le posizioni di sonno delle coppie, e i risultati permettono alle persone di acquisire una visione della personalità e della propria relazione, semplicemente prendendo in considerazione la posizione di riposo preferita», conclude il professor Wiseman. E voi, avete mai fatto caso a come dormite?