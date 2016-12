I calzini non sono souvenir stipati dentro i cassetti

11:36 - Stavolta ho deciso di affrontare l'annosa questione dei calzini perché, l'altro giorno, sono stata folgorata dai pedalini della mia amica - che indubbiamente dopo che leggerà questo pezzo la nostra amicizia non sarà più la stessa. Ma lo stile merita rispetto e io non transigo! Non voglio tenervi sulle spine e non voglio, come al solito, divagare. Ritorniamo meglio al punto dello scioccante incontro con gli spettacolari calzettoni.

Decidiamo di fare una passeggiata in una villa di Roma. Notate bene ho detto passeggiata, non maratona, ma a quanto pare le passeggiate non vengono comprese, ecco perché la gente indossa quasi sempre abiti sportivi anche per prendere un gelato al chioschetto. Arrivo prima, mi siedo su una panchina e osservo le persone che mi passano accanto, naturalmente per analizzare il loro abbigliamento - vi confesso che dalle panchine è possibile capire gli usi e costumi della nostra società. Guardo, penso, rifletto, osservo e aspetto. A un certo punto, vedo una figura vestita con una specie di tuta nera con una sola punta di colore, e non un colore forte, splendente, armonioso, ma un candido e puro bianco, incastonato tra le scarpe e i pantaloni della tuta, come un diamante taroccato. Incredibile, erano dei calzini bianchi e per giunta di lana (sole splendente e termometro a 22 gradi.. .non oso immaginare il rientro a casa dopo lo tsunami afrodisiaco nel passaggio dalle scarpe alle ciabatte). In quel momento ho pensato: "Adesso scappo!" e più lei si avvicinava e più il mio pensiero diventava desiderio. Non credevo che i miei occhi potessero vedere, nel corso della loro vita, una tale oscenità. Quando lei mi ha raggiunto non sono riuscita a salutarla, tanto ero contrariata da quella scelta. Ma visto che mi conosce bene, anche lei ha evitato il saluto preferendo una classica battuta: "sono stati i primi che ho trovato". Risposta: "e perché hai messo i primi che hai trovato? Magari andava meglio se continuavi a cercare!". Lo so, sono stata davvero perfida, ma almeno non ho fatto finta di non conoscerla.



Ma la giornata riserva tante sorprese e infatti, come la ciliegina sulla torta, durante il viaggio in metro il tipo che mi stava accanto indossava dei pedalini davvero improponibili: calzettoni rosa con grossi cuori stilizzati rossi. Ho immaginato che fosse un sensazionale regalo arrivato a San Valentino. A questo punto la mia unica domanda era un coro di incognite, visto che aveva una fede al dito: "Li ha indossati perché altrimenti fino al divorzio l'intimità sarebbe stata uno dei misteri non risolti del creato?". Avrei tanto voluto dirgli: "Per il prossimo San Valentino fingi una intossicazione alimentare, così almeno ti regalerà una borsa dell'acqua calda a forma di cuore e non sarai costretto ad indossarla!".

Ricordate i calzini sono diventati (anche se lo sono sempre stati) molto importanti per la moda, basta vedere quanto costano. Pertanto, vi prego, quando li indossate almeno accertatevi di aver indovinato il colore giusto.