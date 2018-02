"Mi vivi dentro", Wondy torna in libreria raccontata dal marito

Francesca Del Rosso e Alessandro Milan

Milan scrive e parla a cuore aperto. La normalità cercata e voluta da Francesca ha dovuto scontrarsi con le ansie che inevitabilmente un tumore si porta dietro, con le cure pesanti e spossanti, con le preoccupazioni per il futuro e per i figli. Il tutto con inevitabili ricadute sulla vita di coppia. Alessandro non si tira indietro, non nasconde i momenti di crisi, le paure, le tensioni, gli atteggiamenti di cui pentirsi a posteriori ma anch'essi normali nel momento della rabbia e dello sconforto.



Chi conosce Alessandro sa quanto possa essergli costato in termini emotivi questo racconto, ma sa anche che ha fatto la scelta giusta, per lui e per chi ha voluto bene a Francesca. "Mi vivi dentro" era un racconto necessario, come fosse un passaggio di testimone, perché quella stessa energia di cui Francesca era portatrice sana ora è pienamente nelle mani di suo marito, è suddivisa tra le persone che le hanno voluto bene e lo sarà in quelle dei suoi figli quando saranno un po' più grandi.



Da quest'energia è nata un'associazione, Wondy Sono io, che ha organizzato nel segno della resilienza incontri, spettacoli teatrali e una mostra fotografica itinerante, "In viaggio con Wondy", che continua a girare su e giù per l'Italia. Il prossimo 5 marzo inoltre sarà assegnato a Milano il premio "Wondy per la letteratura resiliente". Ed è anche grazie a queste iniziative che "Mi vivi dentro" non ha un vero finale. La storia tra Alessandro e Wondy continua. Ha preso semplicemente un'altra strada.



In anteprima per i lettori di Tgcom24 un estratto dal libro