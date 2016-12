Breve storia di due amiche per sempre, in libreria il racconto di un tabù: l'amicizia al femminile

"Breve storia di due amiche per sempre", un titolo che è anche un annuncio e forse una suggestione. Perché il nuovo romanzo di Francesca Del Rosso, (Mondadori a 17,50 euro) è soprattutto questo: una storia d'atmosfere, in cui il ricordo di una promessa lontana domina la vita di due donne, contemporanee e concrete. Due protagoniste al femminile, che pur diverse tra loro si sentono legate da un vincolo antico, nato durante l'adolescenza. Ma è davvero possibile tenere fede all'antica promessa? E' possibile essere "amiche per sempre"? Lo si scopre alla fine del libro.